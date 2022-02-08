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12:14 08.02.2022

Массовое ДТП в Алматы: что делать, если задели вашу машину

ДТП в Алматы Фото: Zakon.kz
8 февраля в Алматы наблюдаются туман и гололед. В городе массовые ДТП: зафиксировано около 30 аварий, 10 из них – с пострадавшими. Что делать, если поврежден ваш автомобиль, рассказал председатель Ассоциации страховщиков Казахстана Виталий Веревкин, передает Zakon.kz.
Закон говорит, что если столкнулись автомобили, это называется ДТП. Правила дорожного движения приписывают водителю при управлении автомобилем учитывать погодные условия. Сейчас дорожная полиция оформляет транспортное происшествие. Водитель, который виноват в транспортном происшествии, никуда не денется. В отношении него будет составлен административный материал, который направят в административный суд, и водителя привлекут к ответственности. Председатель Ассоциации страховщиков Казахстана Виталий Веревкин

Во время оформления протокола участники ДТП вправе вызвать комиссаров своей страховой компании и написать заявление о страховом случае.

Если стукнули вашу машину и вы являетесь собственником транспортного средства и указаны в договоре страхования, то вы идете в свою страховую компанию по прямому урегулированию. Если это не так, то собственник идет в страховую компанию виновника. Председатель Ассоциации страховщиков Казахстана Виталий Веревкин

Если виновником ДТП стали вы, то страховая компания выплатит компенсацию потерпевшему лицу. Если же нет страховки, то решать вопрос с ущербом придется самостоятельно.

Между тем полиция Алматы сообщает, что осадки и гололед действительно осложняют дорожную обстановку в городе. Но чаще всего виноваты сами участники дорожного движения: некоторые из них не снижают скорость, создают аварийные ситуации, осуществляют опасные маневры, неуважительно относятся друг к другу, пешеходы переходят дорогу в неположенном месте. Поэтому полиция просит соблюдать правила дорожного движения.

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