Токаев назвал три ключевых принципа реформирования фонда «Самрук-Қазына»

На заседании председатель правления АО «ФНБ «Самрук-Қазына» Алмасадам Саткалиев сообщил, что в фонде провели сложные меры по освобождению от занимаемых должностей руководителей, курирующих вопросы закупок.

Так, по его словам, освобождены 55 человек, внесены изменения в правила подбора и найма персонала. В частности, будут проведены проверки комплаенс, всех кандидатов, психологический профайлинг, ежегодная ротация сотрудников, проверка на полиграфе.

Будет продолжена приватизация наших активов. На втором этапе мы, совместно с правительством, утвердим критерии по соответствию компаний требованиям вывода в конкурентную среду. От общего эффекта мы ожидаем порядка 500 млрд тенге, которые будут направлены в Нацфонд в 2022-2025 годах. Алмасадам Саткалиев

Глава государства Касым-Жомарт Токаев заверил, что через 10 дней необходимо будет вернуться к более подробному обсуждению этого вопроса.

Президент напомнил, что в своем выступлении на заседании Мажилиса, выступая перед Парламентом, он обратил внимание на необходимость очень серьезной структурной перестройки фонда.

Во-первых, это, конечно же, прозрачность госзакупок. Я говорю об этом уже третий год, но пока серьезных результатов здесь не достигнуто. Кроме того, это вопрос прозрачности проведения тендеров. Фонд проводит огромный объем работы, связанный со строительством и реконструкцией, побеждают, как правило, одни и те же компании, затем отдают объем работы субподрядным организациям, те, в свою очередь суб-субподрядным организациям. Конечно же, это очень негативно сказывается на качестве работы и на ценовых параметрах. Ну и, конечно, это решительная борьба против монополии в вашей сфере. Я думаю, на этих трех вопросах, так сказать, в предварительном порядке, необходимо сосредоточиться. План очевиден, он понятен. Нам нужно еще раз в деталях определиться, как будет реформироваться «Самрук-Қазына». Поэтому я констатирую начало вашей работы. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев

Ранее, 21 января, на встрече с представителями бизнеса президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил: если глава «Самрук-Қазына» не справится с задачей реформирования госфонда, он уйдет в небытие, как и сам госфонд.