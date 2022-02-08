Токаев: Банки должны кредитовать эффективные проекты

Национальный банк должен проводить независимую денежно-кредитную политику, причем адекватную для достижения целевого коридора инфляции в 4-6% в 2022 году и 4% в 2025 году. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев

Глава государства подчеркнул, что нельзя забывать и о кредитовании реальной экономики. По его словам, с 2017 года реализуется программа повышения финансовой устойчивости банковского сектора. На покрытие убытков по проблемным займам банкам было выделено порядка 700 млрд тенге, но должного встречного движения в части получения объемов и доступности кредитов не наблюдается.

Профицит высоколиквидных активов банков растет. Знаем эту проблему, знаем названия этих банков. Сегодня этот профицит составляет почти 12 трлн тенге. Эти средства должны работать на экономику, в том числе на развитие адекватных условий бизнеса, ипотечного рынка. Предстоит создать регуляторный механизм, при котором банки будут стремиться кредитовать эффективные проекты. Эта задача нового руководителя Национального банка и Агентства по финансовому регулированию. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев

Напомним, в Нур-Султане проходит расширенное заседание правительства под председательством президента.