Отвечайте взаимностью: Токаев призвал банки кредитовать значимые для страны проекты

Президент Касым-Жомарт Токаев на расширенном заседании правительства 28 января 2025 года высказался о кредитовании банками второго уровня экономики страны, сообщает Zakon.kz.

Глава государства указал на важность финансового обеспечения значимых проектов.

"Много раз говорилось, что ресурсы банков второго уровня можно и нужно задействовать для реализации программ правительства по строительству и модернизации крупных инфраструктурных проектов. Надо поэтапно переориентировать выделяемые государством средства на субсидирование ставок по кредитам. Это позволит в несколько раз увеличить охват финансированием и с пользой вовлечь ликвидность банков в экономический оборот", – пояснил Касым-Жомарт Токаев.

При этом он напомнил, что с 2017 по 2020 годы ряду крупных банков на условиях солидарной ответственности их акционеров была оказана государственная поддержка, в том числе за счет Нацфонда, сроком на 15 лет.

"Отдельные банки уже покрыли все убытки, но продолжают удерживать принадлежащие государству средства. Причем имеют гарантированную прибыль, вкладывая их под высокие проценты в безрисковые государственные инструменты. Правительству и Нацбанку поручается принять решение. Хочу подчеркнуть по этому вопросу: банки ни в коем случае не враги правительства и, тем более, народа, но должно быть справедливое партнерство на основе диалога. Когда-то вам помогли, теперь и вы отвечайте взаимностью", - резюмировал президент.

Ранее Касым-Жомарт Токаев поручил активизировать переговоры по нефтяным месторождениям на выгодных для Казахстана условиях.