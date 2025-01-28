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Финансы

Отвечайте взаимностью: Токаев призвал банки кредитовать значимые для страны проекты

Тенге, деньги, Казахстан, фото - Новости Zakon.kz от 28.01.2025 13:17 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Президент Касым-Жомарт Токаев на расширенном заседании правительства 28 января 2025 года высказался о кредитовании банками второго уровня экономики страны, сообщает Zakon.kz.

Глава государства указал на важность финансового обеспечения значимых проектов.

"Много раз говорилось, что ресурсы банков второго уровня можно и нужно задействовать для реализации программ правительства по строительству и модернизации крупных инфраструктурных проектов. Надо поэтапно переориентировать выделяемые государством средства на субсидирование ставок по кредитам. Это позволит в несколько раз увеличить охват финансированием и с пользой вовлечь ликвидность банков в экономический оборот", – пояснил Касым-Жомарт Токаев.

При этом он напомнил, что с 2017 по 2020 годы ряду крупных банков на условиях солидарной ответственности их акционеров была оказана государственная поддержка, в том числе за счет Нацфонда, сроком на 15 лет.

"Отдельные банки уже покрыли все убытки, но продолжают удерживать принадлежащие государству средства. Причем имеют гарантированную прибыль, вкладывая их под высокие проценты в безрисковые государственные инструменты. Правительству и Нацбанку поручается принять решение. Хочу подчеркнуть по этому вопросу: банки ни в коем случае не враги правительства и, тем более, народа, но должно быть справедливое партнерство на основе диалога. Когда-то вам помогли, теперь и вы отвечайте взаимностью", - резюмировал президент.

Ранее Касым-Жомарт Токаев поручил активизировать переговоры по нефтяным месторождениям на выгодных для Казахстана условиях.

Мадина Мамырханова
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