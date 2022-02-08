Токаев поручил выяснить правду о сборке авто в Казахстане

Еще один актуальный вопрос. В соцсетях постоянно муссируется информация, что большинство казахстанских автомобилей приходит практически в готовом виде, как говорится, остается лишь прикрутить колеса. Здесь видится значительная доля преувеличений. Причем цель такого преувеличения непонятна. Во всяком случае, надо выяснить, насколько такие утверждения соответствуют реальности. После этого следует принять меры. Президент РК Касым-Жомарт Токаев

При этом глава государства напомнил, что в настоящее время принято решение по утильсбору – все средства от него будут поступать государству.

Новость по теме Ставки по утильсбору существенно уменьшатся – Смаилов

Теперь необходимо определиться с размером ставок. Рабочая группа активно обсуждает этот вопрос. Сразу отмечу, утильсбор будет пересмотрен, но нужно избегать крайностей. Нельзя выбрасывать на ветер деньги, потраченные на развитие автопрома, и открывать свой рынок для откровенного импорта автохлама. Главное – повысить доступность автомобилей и сельхозтехники для потребителей. Ожидаем соответствующей реакции от производителей и дистрибьюторов. Предварительный доклад правительства показывает, что оно находится на правильном пути. Глава государства РК

По словам президента, для обеспечения доступным сырьем обрабатывающих предприятий были предусмотрены конкурентные законодательные нормы – «это большой шаг, без которого невозможно перейти на производство продукции».