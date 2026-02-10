Токаев поручил прекратить практику финансирования проектов из-за опасений неосвоения бюджета

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, выступая на расширенном заседании правительства, поручил провести всестороннюю ревизию действующих бюджетных программ, сообщает Zakon.kz.

По его словам, эффективность фискальной политики – это, в первую очередь, бюджетная консолидация и соблюдение строгой финансовой дисциплины.

"Нужно провести всестороннюю ревизию действующих бюджетных программ для сокращения неэффективных государственных расходов. Это задача огромной важности. Не затягивайте ее выполнение. Министерство финансов и министерство экономики должны проявлять жесткость и принципиальность". Касым-Жомарт Токаев

Глава государства уверен, что следует перейти от действующего критерия освоения бюджетных средств к управлению эффективностью государственных инвестиций.

"Правительству и акиматам поручается прекратить финансировать проекты из-за опасений неосвоения бюджета, или, что еще хуже, на основе субъективного, ангажированного выбора. Проще говоря, нужно прекратить сумасбродство. Теперь такой подход будет рассматриваться как злонамеренное действие против государственных интересов. Получать бюджетные деньги должны только проекты, приносящие реальную пользу нашим гражданам и способствующие развитию национальной экономики". Касым-Жомарт Токаев

Далее Токаев озвучил важное поручение.

"Правительству до 1 мая 2026 года поручается провести ревизию бюджетных программ и усовершенствовать механизм отбора проектов, финансируемых за счет государства. Это касается и квазигосударственного сектора". Касым-Жомарт Токаев

Вспомнил президент и про Послание.

"В Послании мною отмечалось, что для повышения прозрачности бюджетных расходов, то есть для того, чтобы было понятно, куда, как и на что тратятся средства, необходимо расширить применение цифрового тенге. В настоящее время этот инструмент уже эффективно используется в системе госзакупок, субсидировании, а также при финансировании крупных проектов из Национального фонда. Надо активнее масштабировать этот опыт и в другие сферы". Касым-Жомарт Токаев

Немного ранее Токаев поручил переломить неблагоприятную ситуацию по инфляции.