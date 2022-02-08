Утвердить предельные размеры земельных участков поручил президент

По словам главы государства, в ряде регионов решением маслихатов размеры наделов утверждены без научно-обоснованных подходов. В Атырауской области – 98 тыс. га, в Алматинской области – 96 тыс. га, в Восточно-Казахстанской области – 69 тыс. га, а между тем Министерство сельского хозяйства разработало проект постановления, разрешающий иметь в одних руках до 98 ты. га сельхозземель.

Это выглядит как попытка закрепить текущие непомерные земельные участки людей, которые ими владеют. То есть зафиксировать их в качестве нормативной базы. Поясню. Государство не против больших земельных участков. Это хорошо, в экономические обороты вовлекается больше земель, работает эффект масштаба, повышается конкурентоспособность. Однако должны быть жесткие встречные обязательства, ответственность за фактическое использование земель. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев

В связи с этим он поручил правительству создать рабочую группу с участием экспертов и научных институтов для определения предельных размеров земельных участков, которые необходимо утвердить до 1 мая текущего года.

Напомним, в Нур-Султане прошло расширенное заседание правительства под председательством президента.