14:50 08.02.2022
Токаев поручил навести порядок на рынке «Алтын Орда» в Алматы
Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Президент РК Касым-Жомарт Токаев на расширенном заседании правительства поручил навести порядок в сфере торговли – в качестве негативного примера он привел алматинский рынок «Алтын Орда», передает корреспондент Zakon.kz.
Трехмиллионный город Алматы и жители прилегающих населенных пунктов Алматинской области покупают необходимые товары на рынке «Алтын Орда». Акиму Алматы и Алматинской области совместно с правительством поручаю навести порядок в деятельности этого базара. Это место превратилось в лакомый кусок для спекулянтов. Президент РК Касым-Жомарт Токаев
Для решения данного вопроса глава государства дал двухмесячный срок. В случае необходимости он предложил привлечь правоохранительные органы.