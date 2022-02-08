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Законодательство РК
14:50 08.02.2022

Токаев поручил навести порядок на рынке «Алтын Орда» в Алматы

алматы, алтын орда, рынок, порядок, токаев, поручение Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Президент РК Касым-Жомарт Токаев на расширенном заседании правительства поручил навести порядок в сфере торговли – в качестве негативного примера он привел алматинский рынок «Алтын Орда», передает корреспондент Zakon.kz.
Трехмиллионный город Алматы и жители прилегающих населенных пунктов Алматинской области покупают необходимые товары на рынке «Алтын Орда». Акиму Алматы и Алматинской области совместно с правительством поручаю навести порядок в деятельности этого базара. Это место превратилось в лакомый кусок для спекулянтов. Президент РК Касым-Жомарт Токаев

Для решения данного вопроса глава государства дал двухмесячный срок. В случае необходимости он предложил привлечь правоохранительные органы.

Мадина Мамырханова
Токаев Касым-Жомарт Алматы Казахстан
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