Задержаны подозреваемые в нападении на здания госорганов в Алматы — КНБ

По данным комитета, задержание произошло 7 февраля.

В ходе обысков обнаружены и изъяты автомат Калашникова, 158 патронов к нему, один выстрел и три снаряда к ручному противотанковому гранатомету, две гранаты, обрез охотничьего ружья и электрошокер. Пресс-служба КНБ РК

В ведомстве уточнили, что один из задержанных лиц ранее судим за совершение убийства, разбоя и кражи.