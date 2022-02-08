16:26 08.02.2022
Задержаны подозреваемые в нападении на здания госорганов в Алматы — КНБ
Фото: пресс-служба КНБ РК
Комитет национальной безопасности заявил о задержании группы лиц, подозреваемых в совершении нападений на административные здания государственных органов в Алматы, сообщает Zakon.kz.
По данным комитета, задержание произошло 7 февраля.
В ходе обысков обнаружены и изъяты автомат Калашникова, 158 патронов к нему, один выстрел и три снаряда к ручному противотанковому гранатомету, две гранаты, обрез охотничьего ружья и электрошокер.Пресс-служба КНБ РК
В ведомстве уточнили, что один из задержанных лиц ранее судим за совершение убийства, разбоя и кражи.
Следственные и оперативные мероприятия продолжаются.