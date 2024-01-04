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Законодательство РК

КНБ задержал мужчину, подозреваемого в пропаганде идей терроризма

КНБ задержал мужчину, подозреваемого в пропаганде идей терроризма Фото: gov.kz
В Комитете национальной безопасности Казахстана заявили о задержании лица, подозреваемого в пропаганде идей терроризма, сообщает Zakon.kz.

Как уточняется, сотрудниками КНБ при координации органов прокуратуры и содействии полиции 3 января 2024 года задержан житель Карагандинской области.

"Он подозревается в пропаганде терроризма по месту работы и посредством социальных сетей. В ходе следственных действий изъяты вещественные доказательства. Проводится досудебное расследование по ч. 2 ст. 256 Уголовного кодекса РК", – говорится в сообщении.

Иная информация, как отметили в КНБ, в соответствии с ч. 1 ст. 201 УПК РК не подлежит разглашению.

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