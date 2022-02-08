В Талдыкоргане продавали сжиженный газ по завышенной цене — КРЕМ

По обращениям жителей Талдыкоргана Департаментом Комитета по регулированию естественных монополий МНЭ РК по Алматинской области проведена внеплановая проверка в отношении субъекта общественно значимого рынка ТОО «Тавиди».

В ходе проверки было установлено, что ТОО «Тавиди» за ноябрь и декабрь 2021 года выставляло потребителям города счета оплаты на услуги розничной реализации сжиженного газа через газгольдеры по сумме 650 тенге за 1 кубометр (с учетом НДС в затратах), тогда как ДКРЕМ установлена цена в размере 450 тенге за 1 кубометр (с учетом НДС в затратах). Пресс-служба КРЕМ

В связи с чем в отношении ТОО «Тавиди» было возбуждено дело об административном правонарушении по ст. 167 КОАП, которая предусматривает штраф в размере 1 225 200 тенге (400 МРП).

Также в адрес ТОО «Тавиди» внесено предписание по возврату дохода, полученного в результате необоснованного превышения предельной цены, напрямую потребителям не позднее 30 календарных дней со дня получения предписания, либо путем снижения уровня предельной цены на предстоящий период в случае невозможности установления полного перечня потребителей.