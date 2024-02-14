Низкая цена на сжиженный газ является убыточной для производителей

Казахстанские производители сжиженного газа терпят убытки из-за низких цен на данный вид топлива. Текущая стоимость сжиженного газа на автозаправочных станциях не покрывает затраты компаний на его производство и обновление оборудования, что грозит стране серьезным дефицитом.

При установленной предельной оптовой цене в 40 320 тенге за тонну без учета НДС себестоимость производства сжиженного газа в зависимости от завода составляет 50 000-72 000 тенге за тонну. Это позволяет держать низкими розничные цены на автозаправочных станциях страны. В результате в Казахстане растет потребление сжиженного газа, в основном за счет автолюбителей, при одновременном падении производства.



О текущих проблемах говорят и сами производители сжиженного газа. Недропользователи, которые продолжают производство сжиженного газа, делают это в качестве социальных обязательств перед регионами, где они добывают сырье.

Так, в ТОО "СП "Казгермунай" отмечают, что установленная на сегодняшний день Министерством энергетики РК цена на сжиженный газ не покрывает себестоимость производства. Компания перерабатывает попутный нефтяной газ с месторождений Акшабулак, Нуралы, Аксай и природный газ с месторождения Аксай Южный, и обеспечивает сжиженным газом население Кызылординской области. "Казгермунай" производит порядка 60 тыс. тонн сжиженного газа в год.

"На сегодняшний день себестоимость производства сжиженного нефтяного газа превышает цену, утвержденную Министерством энергетики. При этом с учетом срока эксплуатации установки и для поддержания непрерывного производственного процесса постоянно требуется проведение плановых ремонтных работ, обновление оборудования, замена изношенных деталей и др.", – отметил заместитель генерального директора по производству Махамбет Елеусинов.

По словам директора Департамента газовой промышленности Министерства энергетики РК Бахытжана Таубаева, Министерство энергетики подготовило анализ девяти газоперерабатывающих заводов в стране, которые занимаются производством сжиженного газа.

В настоящее время оптовые цены сжиженного газа ниже утвержденных Министерством энергетики розничных на него цен. Соответственно, это приводит к основным трем проблемам.

Первое, невозможно привлечь инвестиции в производство, новые инфраструктурные объекты не строятся, а также нет возможности увеличить существующие.

Во-вторых, не производится своевременный и комплексный ремонт газоперерабатывающих заводов.

И, в-третьих, наблюдается "текучка" кадров. Высококвалифицированные специалисты уходят на другие производственные объекты из-за низкой заработной платы.





"В целях решения данных и других накопленных вопросов министерством проводится разносторонняя работа в этом направлении. Надеемся, что при решении задач с ценообразованием, появятся возможности запуска новых газоперерабатывающих производств, что приведет к созданию новых производственных рабочих мест и уплаты налога в бюджет," – пояснил представитель Минэнерго Бахытжан Таубаев.

Министерство энергетики планирует вынести вопрос цены на сжиженный газ на обсуждение со всеми заинтересованными сторонами – заводами, национальными компаниями и госорганами для принятия соответствующего решения. При этом в ведомстве заверяют, что резких скачков цен на сжиженный газ не будет.

В настоящее время производители просят Министерство энергетики установить адекватную цену на сжиженный газ, которая могла бы покрывать себестоимость производства продукции.

Большую работу в этом направлении предстоит провести для того, чтобы повысить инвестиционную привлекательность данной отрасли, в дальнейшем избежать резкого дефицита сжиженного газа в стране.