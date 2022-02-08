Нагиев, Ургант или Масляков-младший — в КВН прокомментировали слухи о новом ведущем телеигры

Ранее актер и комик Денис Косяков сообщил, что Дмитрий Нагиев заменит Александра Маслякова-старшего на первых играх 1/8 финала Высшей лиги КВН.

В беседе с изданием «Собеседник» редактор КВН не подтвердил данную информацию.

Никакие слухи и никакую информацию пока комментировать не могу. Во-первых, не раскрываем, а, во-вторых, еще непонятно. Это все слухи. Михаил Марфин

Кроме того, он отметил, что двое человек также предрекали должность ведущего КВН российскому актеру и шоумену Ивану Урганту.

Пусть пока поговорят, а потом выйдет передача, и все всё узнают. Михаил Марфин

Также многие в качестве ведущего Клуба веселых и находчивых ожидают увидеть Александра Маслякова-младшего.

7 февраля Нагиев прокомментировал РИА Новости слухи о возможности стать новым ведущим КВН.

Да-да, раз появились (слухи. – Прим. ред.), то, наверное, нет дыма без огня. Дмитрий Нагиев

По его словам, здесь должно «срастись что-то», «должно понравиться ему, и должен прийтись ко двору он».

Масляков 60 лет вел КВН, и говорить о том, что кто-то может заменить его, преждевременно. Я отнюдь не берусь сравнивать свой уровень с уровнем Александра Васильевича Маслякова. Дмитрий Нагиев

Ранее Александр Масляков-старший сообщил, что повторно заболел коронавирусом.

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КВН — телевизионные юмористические игры, в которых команды различных коллективов соревнуются в юмористических ответах на заданные вопросы, импровизациях на заданные темы, разыгрывании заранее заготовленных сцен и тому подобного.