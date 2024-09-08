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Харламов, Галустян и Воля поблагодарили Маслякова за все сделанное для КВН

телеведущий, фото - Новости Zakon.kz от 09.09.2024 01:54 Фото: Instagram/kvnofficial
Юмористы и бывшие участники Клуба веселых и находчивых (КВН) Гарик Харламов, Михаил Галустян и Павел Воля выразили соболезнования в своих аккаунтах в связи со смертью Александра Маслякова и поблагодарили ведущего игры за все, что он сделал для КВН, сообщает Zakon.kz.
"Скольким молодым дарованиям Вы дали дорогу в большой мир. Большое количество выходцев из Вашей школы сейчас занимают лидирующие позиции в российском телевидении, кино и шоу-бизнесе. Мы сохраним о Вас светлую память", – написал Галустян в Telegram.

Соболезнования также выразили Воля, Харламов и другие бывшие участники КВН. Они поблагодарили легендарного ведущего за юность и путевку в жизнь.

Александр Васильевич, спасибо за юность. Спасибо за путевку в жизнь. Искренние соболезнования родным и близким.

Ранее сообщалось, что в возрасте 82 лет умер известный телеведущий и заслуженный деятель искусств России Александр Масляков.

Светлаков опубликовал фото с Масляковым и сравнил масштаб его личности с планетой.

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