Шавкат Рахмонов вошел в Топ-15 рейтинга UFC

Обновленный рейтинг с участием Рахмонова и других лучших бойцов мира можно увидеть на официальном сайте промоушена. Это достижение непобежденного казахстанца стало возможным после его третьей досрочной победы в октагоне. У Рахмонова сейчас абсолютный показатель в UFC: три поединка – три победы.

5 февраля Рахмонов техническим нокаутом победил Карлстона Харриса из Гайаны. Шавкат Рахмонов сместил с 15-й строчки россиянина Муслима Салихова.

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