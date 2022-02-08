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18:57 08.02.2022

Шавкат Рахмонов вошел в Топ-15 рейтинга UFC

UFC Рейтинг 15 место Фото: Instagram/shavkat_rakhmonov94
Казахстанский файтер полусреднего веса Шавкат Рахмонов в новом рейтинге UFC числится под номером 15, сообщает Zakon.kz.

Обновленный рейтинг с участием Рахмонова и других лучших бойцов мира можно увидеть на официальном сайте промоушена. Это достижение непобежденного казахстанца стало возможным после его третьей досрочной победы в октагоне. У Рахмонова сейчас абсолютный показатель в UFC: три поединка – три победы.

5 февраля Рахмонов техническим нокаутом победил Карлстона Харриса из Гайаны. Шавкат Рахмонов сместил с 15-й строчки россиянина Муслима Салихова.

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