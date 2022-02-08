19:59 08.02.2022
Дебошира в аэропорту Актобе арестовали на трое суток
Фото: пресс-служба департамента полиции на транспорте
Первым, кто понял, что пассажир ведет себя агрессивно и опасен для окружающих, была вставшая на пути дебошира инспектор досмотровой службы. Мужчина также выражался нецензурной бранью в адрес проверяющей, о чем она немедленно заявила в полицию, передает Zakon.kz.
Инцидент произошел при прохождении досмотра на авиарейс по маршруту Актобе – Актау, сообщили в пресс-службе департамента полиции на транспорте.
При проверке транспортными полицейскими установлен 46-летний житель города Актау. Он также оказал злостное неповиновение законному требованию сотрудника полиции при доставлении его в комнату полиции для составления административного протокола. Первый заместитель начальника департамента полиции на транспорте Калижан Кобландин
Дебоширу грозит наказание сразу по трем статьям КоАП РК: ст. 440 «Распитие спиртных напитков или появление в общественных местах в пьяном виде», ст. 434 «Мелкое хулиганство» и ст. 667 «Неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника правоохранительного органа».
С санкции суда нарушителя спокойствия арестовали на трое суток.