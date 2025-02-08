Жителя Костаная наказали за дебош в баре
Фото: Zakon.kz
Ночью в одном из баров Костаная произошел инцидент. Мужчина вел себя агрессивно, оскорбляя персонал заведения нецензурной бранью, а также нападая на людей, сообщает Zakon.kz.
Видео с места происшествия быстро распространилось в социальных сетях, на что обратили внимание в полиции. В итоге 34-летнего местного жителя, который был задержан и помещен в комнату временного задержания.
В отношении него было возбуждено дело по статье "Мелкое хулиганство".
Суд постановил наложить штраф в размере 20 МРП (78 640 тенге).
Ранее другой житель Костаная решил устроить "открытое шоу" на улице в Костанае и бегал по городу в обнаженном виде.
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