#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
$
511.18
530.6
5.28
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
$
511.18
530.6
5.28
Происшествия

Жителя Костаная наказали за дебош в баре

дебошира наказали в Костанае, фото - Новости Zakon.kz от 08.02.2025 15:16 Фото: Zakon.kz
Ночью в одном из баров Костаная произошел инцидент. Мужчина вел себя агрессивно, оскорбляя персонал заведения нецензурной бранью, а также нападая на людей, сообщает Zakon.kz.

Видео с места происшествия быстро распространилось в социальных сетях, на что обратили внимание в полиции. В итоге 34-летнего местного жителя, который был задержан и помещен в комнату временного задержания.

В отношении него было возбуждено дело по статье "Мелкое хулиганство".

Суд постановил наложить штраф в размере 20 МРП (78 640 тенге).

Ранее другой житель Костаная решил устроить "открытое шоу" на улице в Костанае и бегал по городу в обнаженном виде.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Поделиться новостью
Читайте также
Крыша пятиэтажного жилого дома полыхнула открытым пламенем в Таразе
Происшествия
15:22, Сегодня
Крыша пятиэтажного жилого дома полыхнула открытым пламенем в Таразе
Спасатели помогли четырем жителям Костанайской области, застрявшим в снежном заносе
Происшествия
13:16, Сегодня
Спасатели помогли четырем жителям Костанайской области, застрявшим в снежном заносе
Автомобиль опрокинулся в результате аварии в Алматинской области
Происшествия
12:52, Сегодня
Автомобиль опрокинулся в результате аварии в Алматинской области
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: