Жителя Костаная наказали за дебош в баре

Ночью в одном из баров Костаная произошел инцидент. Мужчина вел себя агрессивно, оскорбляя персонал заведения нецензурной бранью, а также нападая на людей, сообщает Zakon.kz.

Видео с места происшествия быстро распространилось в социальных сетях, на что обратили внимание в полиции. В итоге 34-летнего местного жителя, который был задержан и помещен в комнату временного задержания.

В отношении него было возбуждено дело по статье "Мелкое хулиганство".

Суд постановил наложить штраф в размере 20 МРП (78 640 тенге).

Ранее другой житель Костаная решил устроить "открытое шоу" на улице в Костанае и бегал по городу в обнаженном виде.