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07:32 09.02.2022

Алек Болдуин вернулся в кино после трагедии со стрельбой на съемках

актер Ржавчина Фото: Instagram/alecbaldwininsta
О возвращении к съемкам Алек Болдуин рассказал 8 февраля в Instagram. Он также высказался о гибели оператора Галины Хатчинс на съемках фильма «Ржавчина» 21 октября 2021 года, сообщает Zakon.kz.

Актер Алек Болдуин вернулся к работе в кино впервые после трагедии, произошедшей на съемках фильма «Ржавчина», сообщает Fox News.

Болдуина заметили на съемках фильма «97 минут» в Великобритании. По данным источника телеканала, он может сыграть сотрудника Агентства национальной безопасности. Актерский состав фильма пока неизвестен.

21 октября 2021 года на съемочной площадке фильма «Ржавчина» с участием Болдуина произошла трагедия. Актер выстрелил из пистолета, который был заряжен боевыми патронами. Погибла оператор-постановщик Галина Хатчинс и был ранен режиссер картины Джоэл Соуз.

Расследование продолжается, против продюсеров фильма и съемочной группы подали несколько исков.

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