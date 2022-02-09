07:32 09.02.2022
Алек Болдуин вернулся в кино после трагедии со стрельбой на съемках
Фото: Instagram/alecbaldwininsta
О возвращении к съемкам Алек Болдуин рассказал 8 февраля в Instagram. Он также высказался о гибели оператора Галины Хатчинс на съемках фильма «Ржавчина» 21 октября 2021 года, сообщает Zakon.kz.
Актер Алек Болдуин вернулся к работе в кино впервые после трагедии, произошедшей на съемках фильма «Ржавчина», сообщает Fox News.
Болдуина заметили на съемках фильма «97 минут» в Великобритании. По данным источника телеканала, он может сыграть сотрудника Агентства национальной безопасности. Актерский состав фильма пока неизвестен.
21 октября 2021 года на съемочной площадке фильма «Ржавчина» с участием Болдуина произошла трагедия. Актер выстрелил из пистолета, который был заряжен боевыми патронами. Погибла оператор-постановщик Галина Хатчинс и был ранен режиссер картины Джоэл Соуз.
Расследование продолжается, против продюсеров фильма и съемочной группы подали несколько исков.
Алек Болдуин застрелил оператора во время съемок фильма
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