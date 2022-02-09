До 800 тыс. тенге – сколько зарабатывают судьи в Казахстане

Заместитель руководителя Департамента по обеспечению деятельности судов при Верховном суде Елдос Жумаксанов написал в Facebook, что в 2018 году бюджет судебной системы был в размере 36 млрд тенге, а фонд зарплаты судей (без специалистов) – 16 млрд. Бюджет 2019-го – 55 млрд тенге, фонд зарплаты – 31 млрд тенге.

Если рядовой судья в Нур-Султане в 2018 году получал на руки 250 тыс. тенге, то в 2019 году его зарплата значительно увеличилась — он стал получать около 800 тыс. тенге. Такая же зарплата у судей в Алматы, судей экономических судов и с 2021 года у судей административных судов.

Районным судьям областных центров тоже повысили зарплату – вместо 250 тыс. тенге они стали получать около 600 тыс. тенге, остальные судьи в месяц получают в районе 400 тыс. тенге.

В результате двукратного роста бюджета увеличивалась зарплата, выплачивались премии, надбавки за работу в выходные/праздничные дни. Построено и отремонтировано зданий больше, чем за предыдущие периоды. Продолжено внедрение современных IT-продуктов. Елдос Жумаксанов

Зарплату повысили и работникам судебной системы. С этого года секретари судебного заседания облсуда получают на 60 тыс. тенге больше, повышение составляет 60%, а секретари районного суда – на 50 тыс. тенге больше, их зарплату повысили на 50%.

На этом судебная власть не планирует останавливаться. В 2023 году бюджет судебной системы хотят довести до 70 млрд тенге. Повышение зарплат будет проводиться до 2024 года.

В Казахстане средняя номинальная зарплата одного работника в конце 2021 года составила 275 580 тенге. Больше всех по статистике зарабатывали люди, работающие в горнодобывающей промышленности и разработке карьеров, – 546,4 тыс. тенге, в финансовой и страховой деятельности – 520,7 тыс. тенге, в сфере профессиональной, научной и технической деятельности – 442 тыс. тенге, в сфере информации и связи – 370,1 тыс. тенге.

Маленькие зарплаты зафиксированы в отраслях сельского, лесного и рыбного хозяйства – 167,3 тыс. тенге и водоснабжения; канализационная система, контроль над сбором и распределением отходов – 169,1 тыс. тенге.