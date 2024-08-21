В Минтруда рассказали, сколько казахстанцев зарабатывают 85 тыс. тенге в месяц

Фото: Zakon.kz

Вице-министр труда и социальной защиты населения Акмади Сарбасов на брифинге в СЦК 21 августа 2024 года рассказал, сколько казахстанцев трудятся за 85 тыс. тенге в месяц, сообщает Zakon.kz.

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