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В Минтруда рассказали, сколько казахстанцев зарабатывают 85 тыс. тенге в месяц

Пустой кошелек, безработица, Казахстан, фото - Новости Zakon.kz от 21.08.2024 13:58 Фото: Zakon.kz
Вице-министр труда и социальной защиты населения Акмади Сарбасов на брифинге в СЦК 21 августа 2024 года рассказал, сколько казахстанцев трудятся за 85 тыс. тенге в месяц, сообщает Zakon.kz.

Журналисты поинтересовались, сколько казахстанцев зарабатывают 100 тыс. тенге и сколько – 85 тыс. тенге, то есть минимальную заработную плату.

"На сегодня, по данным Национального бюро статистики, средняя зарплата равна 400-403 тыс. тенге. Мы проводим мониторинг. По нашим данным, около 100 тыс. тенге зарабатывают 160 тыс. человек. А в размере 85 тыс. тенге – 170 тыс. человек. Это зависит от уровня образованности и качества работы", – сообщил в ответ Акмади Сарбасов.

1 января 2024 года сообщалось, что в Казахстане выросли размеры минимальной зарплаты, пенсии и МРП.

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