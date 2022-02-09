Вседозволенность в воспитании ребенка – плохо это или хорошо, рассказали эксперты

Психолог Оксана Гулак считает психозом состояние, когда у человека нет границ, чувства реальности и понимания, где завершаются его интересы и начинаются интересы других людей.

По ее словам, внутренние психологические границы нужны для того, чтобы жить и строить отношения с другими людьми.

Когда ребенка воспитывают вне границ, всегда есть опасность. Любить ребенка – это значит не только позволять все, что ему хочется, но также устанавливать для него границы дозволенного. А если ребенку все позволяют, все разрешают, в первую очередь разрушается его собственное чувство «Я». Границы позволят выстроить ряд взаимоотношений: любовь – ненависть, можно – нельзя, хочу – не хочу. Это формирует чувство идентичности. Если этого не будет, то ему в будущем, вне семьи, в социуме будет сложно выстраивать отношения с другими людьми. Психолог Оксана Гулак

Эксперт считает, что у мам и пап, которые выстраивают со своими детьми такие отношения, есть скрытое чувство вины перед собственным ребенком.

Они могут думать, что недостаточно много внимания уделяют ребенку, не могут быть в полной мере эмоционально в контакте с ребенком. Это может толкать на то, что они могут позволять ребенку делать все, что им хочется. Оксана Гулак

В свою очередь психотерапевт Тамара Асим считает, что детей нельзя воспитывать в атмосфере вседозволенности.

В психологии воспитания есть два главных критерия для воспитателя, родителя. Во-первых, должно быть целенаправленное воспитание – что я хочу от этого ребенка. Второе – воспитывать на собственном примере. Всем понятно, что в ситуациях, когда ребенок воспитывается в атмосфере вседозволенности, проблема не в ребенке, а в родителях. Есть понятие границы – собственной границы, границы окружающих. Человек, который умеет правильно пользоваться своими границами, никогда не нарушит чужие границы. Этому обучают прежде всего родители. Психотерапевт Тамара Асим

Специалист абсолютно уверена в том, что вседозволенности не должно быть никогда, нигде и ни в чем.

Те родители, которые позволяют с рождения все своим детям во всех отношениях, они потом сами и страдают от этого в будущем. Это всегда плохо. На личность такое воспитание очень сильно влияет – получится асоциальная личность, и такому ребенку будет сложнее жить в обществе. Такой ребенок не сможет вклиниться в общество просто потому, что он не знает, как себя вести в этом обществе. Тамара Асим

По ее мнению, выбор такого метода воспитания мамами и папами может указывать на два варианта: либо их воспитывали в атмосфере вседозволенности, либо, наоборот, они росли под тотальным контролем и запретами и решили, что «когда вырастут, будут разрешать своим детям все».