Температура воздуха в Нур-Султане в январе побила абсолютный рекорд

В январе 2022 года на большей части Казахстана средняя температура воздуха была выше климатической нормы на 1-7 градусов, а фактическое количество выпавших осадков составило около и больше месячной нормы в 1,3-7 раз на большей части страны. РГП «Казгидромет»

В первой и во второй декадах месяца с выносом теплых воздушных масс из районов Черного и Средиземного морей отмечалось значительное повышение температуры воздуха на всей территории республики.

В северной половине днем воздух прогревался до -2...+10°С (16 января на метеостанции Риддер воздух прогрелся до +9,7°С), в южной половине страны – до +6...+16°С (4 января на метеостанции Узынагаш — +15,6°С).

В этот период на ряде метеостанций республики были перекрыты суточные рекорды максимальной температуры воздуха, в отдельные дни температура воздуха была выше среднесуточной нормы на 10-20°. РГП «Казгидромет»

Большую часть месяца, как и в декабре, на погоду оказывали влияние циклоны, с которыми связаны выпадение осадков, порывистые ветры 15-28 м/с, а в отдельных районах севера и юга страны отмечался ураганный ветер до 30-34 м/с (8 января на метеостанции Бурабай – 34 м/с).

На севере и северо-западе республики такой ветер сопровождался обильными снегопадами и метелями с ухудшением видимости до 200-500 метров, а также туманами и гололедными явлениями.

На юге Казахстана с выходом южных циклонов прошли обильные осадки (15-49 мм), 19 января на метеостанции Ачисай (Туркестанская область) отмечался снегопад до 24 мм.

Самым осадочным периодом была середина месяца: практически на всей территории страны прошли обильные осадки, в отдельных районах – сильные. Так, например, за сутки на метеостанции Карауыл (ВКО) выпало 13 мм (при норме за месяц 9 мм), на метеостанции Каратау (Жамбылская область) – 26 мм (при норме за месяц 26 мм), на метеостанции Ачисай (Туркестанская область) – 49 мм (при норме за месяц 75 мм). РГП «Казгидромет»

Лишь в третьей декаде января на большую часть территории Казахстана стал оказывать влияние отрог обширного антициклона, что привело к прекращению осадков и значительному понижению температуры воздуха.

В северной половине республики в ночные часы столбики термометров опускались до -24...-35°С (30 января на метеостанции Улькен Нарын Восточно-Казахстанской области было -34,7°С).

Южная же половина страны продолжала находиться под влиянием циклонической деятельности, в связи с этим значительного понижения температуры воздуха не наблюдалось.

Синоптики отметили, что большую часть месяца в южных регионах республики была продолжительная волна тепла, которая длилась 20 дней и более.