Температура воздуха в Нур-Султане в январе побила абсолютный рекорд
В январе 2022 года на большей части Казахстана средняя температура воздуха была выше климатической нормы на 1-7 градусов, а фактическое количество выпавших осадков составило около и больше месячной нормы в 1,3-7 раз на большей части страны.РГП «Казгидромет»
В первой и во второй декадах месяца с выносом теплых воздушных масс из районов Черного и Средиземного морей отмечалось значительное повышение температуры воздуха на всей территории республики.
В северной половине днем воздух прогревался до -2...+10°С (16 января на метеостанции Риддер воздух прогрелся до +9,7°С), в южной половине страны – до +6...+16°С (4 января на метеостанции Узынагаш — +15,6°С).
В этот период на ряде метеостанций республики были перекрыты суточные рекорды максимальной температуры воздуха, в отдельные дни температура воздуха была выше среднесуточной нормы на 10-20°.РГП «Казгидромет»
Большую часть месяца, как и в декабре, на погоду оказывали влияние циклоны, с которыми связаны выпадение осадков, порывистые ветры 15-28 м/с, а в отдельных районах севера и юга страны отмечался ураганный ветер до 30-34 м/с (8 января на метеостанции Бурабай – 34 м/с).
На севере и северо-западе республики такой ветер сопровождался обильными снегопадами и метелями с ухудшением видимости до 200-500 метров, а также туманами и гололедными явлениями.
На юге Казахстана с выходом южных циклонов прошли обильные осадки (15-49 мм), 19 января на метеостанции Ачисай (Туркестанская область) отмечался снегопад до 24 мм.
Самым осадочным периодом была середина месяца: практически на всей территории страны прошли обильные осадки, в отдельных районах – сильные. Так, например, за сутки на метеостанции Карауыл (ВКО) выпало 13 мм (при норме за месяц 9 мм), на метеостанции Каратау (Жамбылская область) – 26 мм (при норме за месяц 26 мм), на метеостанции Ачисай (Туркестанская область) – 49 мм (при норме за месяц 75 мм).РГП «Казгидромет»
Лишь в третьей декаде января на большую часть территории Казахстана стал оказывать влияние отрог обширного антициклона, что привело к прекращению осадков и значительному понижению температуры воздуха.
В северной половине республики в ночные часы столбики термометров опускались до -24...-35°С (30 января на метеостанции Улькен Нарын Восточно-Казахстанской области было -34,7°С).
Южная же половина страны продолжала находиться под влиянием циклонической деятельности, в связи с этим значительного понижения температуры воздуха не наблюдалось.
Синоптики отметили, что большую часть месяца в южных регионах республики была продолжительная волна тепла, которая длилась 20 дней и более.
Самая низкая температура воздуха в столице была зафиксирована 24 января и составила -24,1°С (абсолютный минимум на этот день составляет -42,7°С, который был зафиксирован в 1969 году, а самая высокая температура воздуха отмечалась 15 января 2022 года и составила +0,2°С). Это рекорд абсолютного максимума на этот день за весь период наблюдений. Осадков за месяц выпало 26 мм (162% от нормы) при норме за месяц 16 мм.РГП «Казгидромет»