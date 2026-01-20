Погода переписала историю: в Казахстане побит рекорд, державшийся 47 лет
Как отметили синоптики:
"В декабре погода на территории Казахстана была неустойчивой – морозы чередовались с оттепелями. В течение месяца наблюдались резкие колебания температуры воздуха и неравномерное распределение атмосферных осадков. Начало месяца характеризовалось сохранением теплой погоды, близкой к ноябрьской, на большей части страны погодные условия формировались под влиянием активной циклонической деятельности. Наблюдались осадки в виде снега и дождя, местами отмечались метели, туманы и сильный ветер".
По данным метеорологов:
- 9 декабря на метеостанции (МС) Жолболды (Павлодарская область) выпала практически месячная норма осадков 14 мм при норме за месяц 15 мм,
- 10 декабря на МС Нарынкол (Алматинская область) выпала месячная норма 13 мм (норма 13 мм),
- 11 декабря на МС Сам (Мангистауская область) наблюдались сильные осадки, выпало 20 мм при норме 10 мм.
Также наблюдались аномально высокие значения температуры воздуха в отдельных регионах страны. Так, 1 декабря:
- на МС Костанай (Костанайская область) температура воздуха достигла отметки +4,8°C, превысив рекорд 2021 года (+3,1°C),
- на МС Петропавловск температура воздуха прогрелась до +2,6°C, что выше прежнего температурного максимума 2009 года (+2,4°C).
В период со 2 по 4 декабря на МС Жезказган обновились прежние рекорды:
- 2 декабря показатели температуры составили +6°C, превысив рекорд 2021 года (+5,9°C),
- 3 декабря +7,7°C, превзойдя температурный максимум 1990 года (+7,2°C),
- 4 декабря +5,9°С, что выше прежнего температурного рекорда 2016 года (+4,3°С).
"Затем в период с 8 по 12 декабря на большей части страны с влиянием северного антициклона с районов о. Новая Земля произошло резкое понижение температуры от 0-5°С до -18-26°С, что ознаменовало приход настоящей зимы".Пресс-служба РГП "Казгидромет"
Во второй половине месяца в отдельные дни на высоте преобладали широтные потоки с районов Азии, способствовавшие выносу теплых воздушных масс, в результате чего в отдельных районах страны были зафиксированы аномально высокие, местами рекордные значения максимальной температуры воздуха. Например:
15 декабря
- на МС Астана температура воздуха достигла +2,2°C, обновив максимум 1981 года (+2°C);
- на МС Петропавловск показания термометра достигли отметки -1,1°C – это выше рекорда 2005 года (-1,5°C),
29 декабря
- в Туркестанской области на МС Шымкент значения температуры воздуха поднялись до +19,4°С, превысив рекорд 2023 года (+15,5°С),
- на МС Туркестан столбики термометра поднялись до +14,1°С, что выше прошлого температурного максимума 1995 года (+12,2°С),
30 декабря
- на МС Астана показатели температуры составили +2,8°C, превысив рекорд 1995 года (+1,8°C),
- на МС Жезказган (область Улытау) была зафиксирована температура воздуха +1,3°C, превзойдя температурный максимум 2001 года (+1,1°C),
31 декабря
- на МС Караганды (Карагандинская область) +3°С, что выше прежнего температурного рекорда 2001 года (+2,5°С),
- на МС Усть-Каменогорск (Восточно-Казахстанская область) температура воздуха достигла +6,3°С, превысив рекорд 1978 года (+4,8°С).
"В целом температура воздуха в декабре на большей части республики была выше климатической нормы на 1-4°С. Количество осадков в большинстве регионов превысило норму в 1,3-6 раз, на большей части северо-запада, юго-востока страны, в отдельных районах запада, севера, центра, юга, востока республики выпало около и меньше нормы".Пресс-служба РГП "Казгидромет"
Среднемесячная температура воздуха в Астане в декабре составила -8°C, что выше нормы на 4°C (норма -12°C). Максимальная температура была зафиксирована 30 декабря и достигла +2,8°C, а минимальная температура 27 декабря, составила -23,6°C. Осадков за месяц выпало 49 мм, что почти в 2 раза больше нормы (норма за месяц 25 мм).
