Погода переписала историю: в Казахстане побит рекорд, державшийся 47 лет

Специалисты РГП "Казгидромет" сегодня, 20 января 2026 года, рассказали, какой была погода в республике в прошлом месяце. По их данным, в декабре 2025 года в Казахстане был побит рекорд, не обновлявшийся 47 лет – с 1978 года, сообщает Zakon.kz.

Как отметили синоптики:

"В декабре погода на территории Казахстана была неустойчивой – морозы чередовались с оттепелями. В течение месяца наблюдались резкие колебания температуры воздуха и неравномерное распределение атмосферных осадков. Начало месяца характеризовалось сохранением теплой погоды, близкой к ноябрьской, на большей части страны погодные условия формировались под влиянием активной циклонической деятельности. Наблюдались осадки в виде снега и дождя, местами отмечались метели, туманы и сильный ветер".

По данным метеорологов:

9 декабря на метеостанции (МС) Жолболды (Павлодарская область) выпала практически месячная норма осадков 14 мм при норме за месяц 15 мм,

10 декабря на МС Нарынкол (Алматинская область) выпала месячная норма 13 мм (норма 13 мм),

11 декабря на МС Сам (Мангистауская область) наблюдались сильные осадки, выпало 20 мм при норме 10 мм.

Также наблюдались аномально высокие значения температуры воздуха в отдельных регионах страны. Так, 1 декабря:

на МС Костанай (Костанайская область) температура воздуха достигла отметки +4,8°C, превысив рекорд 2021 года (+3,1°C),

на МС Петропавловск температура воздуха прогрелась до +2,6°C, что выше прежнего температурного максимума 2009 года (+2,4°C).

В период со 2 по 4 декабря на МС Жезказган обновились прежние рекорды:

2 декабря показатели температуры составили +6°C, превысив рекорд 2021 года (+5,9°C),

3 декабря +7,7°C, превзойдя температурный максимум 1990 года (+7,2°C),

4 декабря +5,9°С, что выше прежнего температурного рекорда 2016 года (+4,3°С).

"Затем в период с 8 по 12 декабря на большей части страны с влиянием северного антициклона с районов о. Новая Земля произошло резкое понижение температуры от 0-5°С до -18-26°С, что ознаменовало приход настоящей зимы". Пресс-служба РГП "Казгидромет"

Во второй половине месяца в отдельные дни на высоте преобладали широтные потоки с районов Азии, способствовавшие выносу теплых воздушных масс, в результате чего в отдельных районах страны были зафиксированы аномально высокие, местами рекордные значения максимальной температуры воздуха. Например:

15 декабря

на МС Астана температура воздуха достигла +2,2°C, обновив максимум 1981 года (+2°C);

на МС Петропавловск показания термометра достигли отметки -1,1°C – это выше рекорда 2005 года (-1,5°C),

29 декабря

в Туркестанской области на МС Шымкент значения температуры воздуха поднялись до +19,4°С, превысив рекорд 2023 года (+15,5°С),

на МС Туркестан столбики термометра поднялись до +14,1°С, что выше прошлого температурного максимума 1995 года (+12,2°С),

30 декабря

на МС Астана показатели температуры составили +2,8°C, превысив рекорд 1995 года (+1,8°C),

на МС Жезказган (область Улытау) была зафиксирована температура воздуха +1,3°C, превзойдя температурный максимум 2001 года (+1,1°C),

31 декабря

на МС Караганды (Карагандинская область) +3°С, что выше прежнего температурного рекорда 2001 года (+2,5°С),

на МС Усть-Каменогорск (Восточно-Казахстанская область) температура воздуха достигла +6,3°С, превысив рекорд 1978 года (+4,8°С).

"В целом температура воздуха в декабре на большей части республики была выше климатической нормы на 1-4°С. Количество осадков в большинстве регионов превысило норму в 1,3-6 раз, на большей части северо-запада, юго-востока страны, в отдельных районах запада, севера, центра, юга, востока республики выпало около и меньше нормы". Пресс-служба РГП "Казгидромет"

Среднемесячная температура воздуха в Астане в декабре составила -8°C, что выше нормы на 4°C (норма -12°C). Максимальная температура была зафиксирована 30 декабря и достигла +2,8°C, а минимальная температура 27 декабря, составила -23,6°C. Осадков за месяц выпало 49 мм, что почти в 2 раза больше нормы (норма за месяц 25 мм).

Ранее синоптики заявили, что новая волна сильных морозов ударит по Казахстану с 20 по 22 января 2026 года. О том, где именно ждать -38°С, можете узнать по ссылке.