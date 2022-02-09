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10:26 09.02.2022

Подросток на BMW пытался скрыться от полиции — видео

погоня Фото: Zakon.kz
17-летний студент без водительских прав управлял иномаркой в Павлодаре, совершив при этом семь правонарушений. Кроме того, он пытался уйти от погони, сообщает Zakon.kz.

В областной полиции рассказали, что около полуночи на пересечении проспекта Назарбаева и улицы Жаяу-Мусы полицейскими был замечен BMW. Водитель проигнорировал требования остановиться и выехал за город в сторону села Кенжеколь.

На странице в Facebook Департамент полиции Павлодарской области опубликовал видео погони.

Автолюбителю не удалось уйти от страж порядка. Гонщиком оказался 17-летний студент одного из колледжей.

Начальник Управления местной полицейской службы Галым Саргулов отметил, что водительских прав у него не было.

Он также уточнил, что в отношении несовершеннолетнего составлено семь протоколов.

Кроме того, родителей студента привлекли к ответственности за нахождение сына в ночное время без сопровождения законных представителей.

Автомобиль водворен на штрафную стоянку. К слову, авто принадлежит самому подростку, который, не дождавшись двух недель до своего 18-летия, не получив водительских прав, сел за руль BMW.

Анастасия Московчук
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