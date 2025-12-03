#Казахстан в сравнении
Происшествия

Казахстанец погиб при попытке скрыться от полиции

Машина полиции, полицейский автомобиль, полицейские, полиция, автомобиль полиции, полицейская машина, патрульная машина, фото - Новости Zakon.kz от 03.12.2025 10:42 Фото: Zakon.kz
В Костанайской области погоня завершилась трагедией: водитель, пытавшийся уйти от полиции, погиб на месте дорожно-транспортного происшествия (ДТП), сообщает Zakon.kz.

Известно, что 1 декабря 2025 года внимание сотрудников патрульной полиции привлек автомобиль ВАЗ-21093. Водитель авто не только создавал опасные маневры на дороге, но и не пропустил пешехода.

На законные требования об остановке водитель не реагировал и продолжал движение.

Кроме того, автомобиль находился на дороге без государственных регистрационных номеров.

"Двигаясь по кольцевой развязке, водитель выехал на полосу встречного движения, после чего совершил столкновение с бетонной опорой освещения. В результате ДТП водитель скончался на месте, пассажир с травмами был доставлен в больницу".Пресс-служба ДП Костанайской области

Позднее было установлено, что казахстанец ранее привлекался к ответственности за нетрезвое вождение.

"По данному факту начато досудебное расследование. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего".Пресс-служба ДП Костанайской области

2 декабря 2025 года на 129-м километре автодороги Алматы – Бишкек произошло смертельное ДТП: погибли семь человек. Впоследствии стало известно, что в авто находились казахстанские спортсмены.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
