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10:31 09.02.2022

В Казахстане увеличили гранты для молодежи на развитие бизнеса

увеличение размера грантов для молодежи Фото: Zakon.kz
Министерство труда и социальной защиты населения внесло изменения в приказ от 14 июня 2016 года «О некоторых вопросах содействия занятости населения» и в Правила организации и финансирования мер по содействию предпринимательской инициативе, сообщает Zakon.kz.

Согласно внесенным изменениям предусматривается увеличение размера грантов на развитие бизнеса, выдаваемых молодежи и социально уязвимым слоям населения, до 400 МРП (в 2022 году – 1,2 млн тенге).

Выдача грантов обеспечит молодежь и социально уязвимые слои населения стартовыми средствами для открытия своего дела. Всего в текущем году грантами планируется обеспечить 20 тыс. человек.Минтруда

Кроме того, предусматривается увеличение размера заработной платы молодым специалистам, принимающим участие в молодежной практике и проекте «Первое рабочее место», до 30 МРП (91 890 тенге), а также увеличение сроков участия в молодежной практике и проекте «Первое рабочее место» до 12 и 18 месяцев, соответственно.

В текущем году на молодежную практику планируется направить не менее 22 тыс. человек, а также организовать участие в проекте «Первое рабочее место» не менее трех тысяч молодых людей.Минтруда

Как отметили в Минтруда, эти изменения внесены в рамках поручения главы государства по увеличению эффективности мер занятости, оказываемых населению, данного правительству на заседании Мажилиса 11 января 2022 года.

Лариса Черненко
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