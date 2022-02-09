Бахыт Султанов возглавил Совет директоров фонда «Даму»

Как отмечает пресс-служба АО «Фонд развития предпринимательства «Даму», решение было принято Советом директоров фонда 4 февраля 2022 года.

На этом посту он сменил Алихана Смаилова, который занял пост премьер-министра Республики Казахстан 11 января 2022 года.

Султанов Бахыт Турлыханович родился 29 ноября 1971 года. В 1994 году окончил Казахский национальный технический университет по специальности «инженер-электрик», в 1995 — Казахскую государственную академию управления по специальности «экономист».

Трудовую деятельность начал в 1994 году ведущим экономистом отдела акционирования и лицензирования Управления ценных бумаг финансового рынка в Министерстве финансов Республики Казахстан.

С 1995 года назначен начальником отдела, затем заместителем начальника управления (1996), заместителем директора Бюджетного департамента (1997), директором Департамента по государственным закупкам (1998), заместителем директора Департамента казначейства (1999), заместителем директора Бюджетного департамента (2001), директором Департамента государственного бюджета Министерства финансов Республики Казахстан (2002).

С сентября 2002 по июнь 2003 — директор Департамента бюджетной политики и планирования Министерства экономики и бюджетного планирования Республики Казахстан.

С июня 2003 по февраль 2006 — вице-министр экономики и бюджетного планирования Республики Казахстан.

С февраля 2006 по январь 2007 — председатель Агентства по статистике Республики Казахстан.

С января 2007 по 10 августа 2007 — вице-министр финансов Республики Казахстан.

С 10 августа 2007 года — министр экономики и бюджетного планирования Республики Казахстан.

13 марта 2010 года указом президента назначен помощником президента Республики Казахстан.

С 21 января 2012 по 6 ноября 2013 года — заместитель руководителя Администрации президента Республики Казахстан.

С 6 ноября 2013 по 11 сентября 2018 года — заместитель премьер-министра Республики Казахстан и министр финансов Республики Казахстан.

С 11 сентября 2018 года по 13 июня 2019 года — аким города Астаны (ныне Нур-Султан).

С 17 июня 2019 года — министр торговли и интеграции Республики Казахстан.

С 11 января 2022 года назначен заместителем премьер-министра — министром торговли и интеграции Республики Казахстан.

Ранее глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал указ о назначении заместителя премьер-министра — министра торговли и интеграции РК Бахыта Султанова представителем Казахстана в Совете ЕЭК.