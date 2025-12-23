Совет директоров Фонда "Даму" рассмотрел итоги деятельности за 2025 год

В Фонде развития предпринимательства "Даму" (дочерняя организация холдинга "Байтерек") состоялось заседание Совета директоров под председательством заместителя премьер-министра – министра национальной экономики Казахстана Серика Жумангарина, сообщает Zakon.kz.

В ходе заседания был рассмотрен предварительный отчет о результатах деятельности Фонда за 2025 год. С докладом выступил председатель правления Фонда "Даму" Фархат Сарсекеев.

В 2025 году деятельность Фонда "Даму" была направлена на поэтапный переход от нерыночных механизмов поддержки к более устойчивым и рыночным инструментам, с перераспределением акцента от субсидирования в пользу гарантийных механизмов и льготного кредитования. Основное внимание сосредоточено на поддержке отраслей экономики, имеющих стратегическое значение: обрабатывающей промышленности, здравоохранения, образования, транспорта и складирования, а также туризма.

По предварительным данным, показатель рентабельности активов Фонда (ROA) составил 7,6% (по итогам 11 мес. 2025 года), что существенно превышает плановый показатель на год – 2,6%.

На текущий момент Фонд по всем инструментам поддержал порядка 11 тыс. проектов на сумму 1,9 трлн тенге. До конца года планируется увеличить объем поддержки до 13 тыс. проектов на общую сумму 2,3 трлн тенге.

Гарантирование

В текущем году были созданы Гарантийные фонды для поддержки малого, среднего и крупного бизнеса. В рамках Гарантийного фонда-1 на сегодняшний день поддержано более 2,5 тыс. проектов на общую сумму около 440 млрд тенге, из которых 245 млрд тенге составили гарантии. Средний размер кредита составил 174 млн тенге, средний размер гарантии – 96 млн тенге. В структуре поддержанных проектов доля микро- и малого бизнеса составила 96,3%, среднего – 3,3%, крупного – 0,4%.

Свыше 70% одобренных проектов направили средства на инвестиционные цели, включая запуск новых производств, приобретение оборудования и строительство объектов. Наибольшее количество заявок одобрено в сфере обрабатывающей промышленности – порядка 39% от общего объема выданных займов. Высокий спрос отмечен в сферах транспорта и логистики, а также образования. Программой охвачены все регионы страны. Лидерами по количеству поддержанных проектов являются города Астана и Алматы, Актюбинская и Мангистауская области. Соглашения в рамках ГФ-1 подписаны с 11 банками второго уровня, АО "Фонд развития промышленности" и АО СПК "Актобе".

Фото: пресс-служба Фонда "Даму"

В рамках Гарантийного фонда-2 выданы гарантии по двум проектам с финансированием на 23,7 млрд тенге и гарантией 9,9 млрд тенге. Планируется поддержка еще восьми проектов на общую сумму кредита 375 млрд тенге и общей суммой гарантии 89,6 млрд тенге. Поддерживаемые проекты будут реализовываться в сфере обрабатывающей промышленности и образования.

Льготное финансирование

С июня 2025 года Фондом "Даму" начата реализация программы льготного кредитования "Өрлеу" со ставкой вознаграждения для конечных заемщиков 12,6% годовых. Механизм программы предусматривает финансирование бизнеса на условиях микширования средств Фонда и банков второго уровня.

На сегодняшний день в рамках программы поддержано свыше 1,9 тыс. проектов на общую сумму 511 млрд тенге, средний размер кредита составляет порядка 270 млн тенге. Наибольшее количество проектов реализуется в обрабатывающей промышленности – 51%, транспорте и складировании – 14%, туризме – 14%. География программы охватывает все регионы страны. По объему финансирования лидируют города Алматы и Астана, Алматинская область, Шымкент, а также Карагандинская и Костанайская области. Программа реализуется совместно с 9 банками.

Также в соответствии с поручениями президента и премьер-министра страны по масштабированию использования цифрового тенге Фонд "Даму" совместно с Halyk Bank выдал первый льготный кредит в цифровой форме национальной валюты.

Субсидирование

В этом году начата реализация инструмента субсидирования в рамках Правил оказания субъектам внутренней торговли мер государственной поддержки частного предпринимательства, утвержденных приказом Министерства торговли и интеграции Казахстана. Программа действует в 17 регионах страны, за исключением городов республиканского значения – Астаны, Алматы и Шымкента.

Кроме того, в декабре 2025 года стартовал механизм портфельного субсидирования. В рамках данного инструмента подписаны соглашения о субсидировании с 5 банками и 5 лизинговыми компаниями по сделкам на сумму до 200 млн тенге.

Всего в рамках инструмента субсидирования до конца этого года планируется поддержать около 4,7 тыс. проектов на сумму порядка 459 млрд тенге.

Стоит отметить, что все обязательства Фонда по инструменту субсидирования перед предпринимателями исполнены до конца года в полном объеме.

Выставка отечественных производителей Ulttyq ónim

Ярким событием этого года стала VIII выставка отечественных производителей Ulttyq ónim. 366 компаний из всех регионов Казахстана представили свою продукцию в Международном выставочном центре EXPO. Экспозиция объединила тысячи товаров пищевой, легкой и химической промышленности, машиностроения, производства оборудования, ювелирной отрасли и других сфер. Все компании-участники являются получателями государственной поддержки через инструменты Фонда "Даму".

Фото: пресс-служба Фонда "Даму"

В 2025 году выставку посетило рекордное количество гостей – 25 600 человек. За три дня было реализовано продукции на 76 млн тенге, заключено 14 контрактов на сумму 89,8 млн тенге и подписано 314 договоров о намерениях. В рамках мероприятия также прошли панельные сессии с участием топ-менеджеров банков, партнеров и спонсоров.

Дни открытых дверей

В целях повышения доступности и эффективности поддержки предпринимателей в филиалах и головном офисе Фонда "Даму" в течение года проходили дни открытых дверей, обеспечив порядка 2 тыс. предпринимателей прямыми консультациями от руководства Фонда, а также представителей банков, юридического, бухгалтерского и налогового сообщества и государственных органов. Практика показала высокую эффективность и будет масштабирована в следующем году.

Фото: пресс-служба Фонда "Даму"

Таким образом, в работе Фонда "Даму" было отмечено устойчивое финансовое положение, выполнение ключевых показателей и значительное расширение инструментов поддержки предпринимательства.