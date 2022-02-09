Сильные осадки ожидаются в Казахстане в ближайшие три дня

Синоптики отметили, что обширный антициклон, сохранявший морозную погоду без осадков, начнет смещаться за пределы страны, сохраняя свое влияние только на восточные регионы.

С северо-запада уже спешит циклон с большими запасами влаги. Он принесет с собой осадки в виде дождя и снега, 12 февраля в южных областях сильные осадки, а также усиление ветра и гололедные явления. И после продолжительных морозов даже на севере Казахстана столбики термометров в дневные часы покажут всего 2-10 градусов мороза. РГП «Казгидромет»