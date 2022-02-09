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11:40 09.02.2022

Сильные осадки ожидаются в Казахстане в ближайшие три дня

снег Фото: pixabay
Синоптики предоставили прогноз погоды в Казахстане на 10-12 февраля. В Казахстан придет циклон, который принесет осадки в виде дождя и снега, передает Zakon.kz.

Синоптики отметили, что обширный антициклон, сохранявший морозную погоду без осадков, начнет смещаться за пределы страны, сохраняя свое влияние только на восточные регионы.

С северо-запада уже спешит циклон с большими запасами влаги. Он принесет с собой осадки в виде дождя и снега, 12 февраля в южных областях сильные осадки, а также усиление ветра и гололедные явления. И после продолжительных морозов даже на севере Казахстана столбики термометров в дневные часы покажут всего 2-10 градусов мороза.РГП «Казгидромет»

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