Как подать заявку на помощь из фонда «Казакстан халкына»

На сайте фонда размещен список, кому фонд помогает в первую очередь:

дети с тяжелыми, редкими заболеваниями и инвалидностью;

дети, оказавшиеся в тяжелой жизненной ситуации;

дети-сироты;

дети младенческого возраста с риском развития имеющихся заболеваний и инвалидизации в будущем;

семьи с детьми, жизненные условия которых не отвечают минимальным стандартам получаемых доходов и жилищных условий, в результате чего возникает угроза жизни;

семьи сотрудников правоохранительных органов, специальных органов, КНБ, военнослужащих, признанных погибшими или тяжело раненными при защите территориальной целостности и безопасности Казахстана или спасении жизни людей;

взрослые с редкими заболеваниями;

пострадавшие в результате чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Думаю, что можно подавать заявки и другим нуждающимся, потому что этот список тех, кому помогают в первую очередь.

Также на сайте фонда написано, что список не окончательный и может быть дополнен новыми категориями нуждающихся.

Я рекомендую два варианта подать заявку на помощь из фонда.

Первый вариант

Заявки подаются через цифровой портал.

Для подачи заявки нужно авторизоваться через ЭЦП, заполнить заявку, приложив сканы документов, подтверждающих необходимость получения помощи.

После подачи заявки можно на самом портале отслеживать ее статус.

Второй вариант

Если у вас нет ЭЦП, или нет компьютера, или вы не понимаете как оформить заявку на портале, то вы можете позвонить в колл-центр портала +7 776 333 77 66 и узнать номера телефонов благотворительных организаций (вашего города или ближайшего города), которые принимают заявки. Созвониться с этими организациями и узнать какие документы нужно подать с заявкой. Попросить их помочь подать заявку. Собрать все документы и поехать к ним в офис. Я уверен, что эти организации обязательно помогут вам подать заявку через портал.

Собранный пакет документов направляется в подразделение фонда по рассмотрению заявок. После определения масштаба финансирования заявка выносится на рассмотрение Экспертного комитета.

Экспертный комитет фонда, куда входят представители НПО, общественности, госорганов и локальные и международные эксперты, проведет всестороннюю оценку заявки.

Ваша заявка с оценкой Экспертного комитета попадет на рассмотрение правления фонда, который примет решение об ее финансировании. Заявка может быть отклонена в случае ее несоответствия целям и задачам фонда.