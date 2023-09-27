Жамишев про Фонд "Казахстан Халкына": Мы не можем отправить всех на лечение за рубеж

Председатель социального фонда "Казакстан халкына" Болат Жамишев ответил казахстанцам, которые обращаются с просьбами отправить их на лечение в зарубежные клиники, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Он отметил, что с момента создания Фонда от жителей поступило много заявок с просьбами отправить их за рубеж на лечение.

"С одной стороны, тяжелая ситуация, но мы не можем всех отправлять за рубеж. Поэтому мы для себя, получая эти запросы, определили два подхода. Во-первых, речь идет только о детях, потому что по взрослым мы этого не делаем. Если это не онкология и есть заключение уполномоченного органа Минздрава, что они считают это нужным и определили программу лечения, клинику, но не могут профинансировать по некоторым причинам, мы говорим, что в этом случае поможем и отправим", – сказал Болат Жамишев.

По его словам, Фонд уже профинансировал лечение 20 детей в зарубежных клиниках. Одного из них отправили спецрейсом на лечение в Корею, потому что обычным рейсом ребенок бы не долетел.

"По онкологии, если есть заключение республиканских онкоцентров, что в нашей стране эта услуга не оказывается, мы можем отправить за рубеж. Но это только по онкобольным детям. Чаще всего диагноз ставят, родители с ребенком уезжают, а когда деньги заканчиваются, обращаются в Фонд. Но, опять же, мы не можем всех отправить за рубеж. Только в случае, если эта форма онкозаболевания у нас не лечится и нужны другие подходы", – объяснил он.

Учитывая эти обстоятельства, в Фонде решили развивать отечественную онкомедицину. В частности, Фонд взял на себя обязательства оснастить все онкоцентры современным оборудованием, препаратами второй и третьей линии, которые в нашей стране до этого не применялись.

"Плюс обучение врачей. Но здесь хотелось бы обратить внимание, что часто заявки приходят и говорят: давно не обучались, отправьте. Мы говорим нет и спрашиваем: если вы съездите, что в нашей стране поменяется? На этот вопрос ответ иногда находят, и мы отправляем за рубеж. Но часто подход такой – мы давно не учились и нужно нас обучить", – уточнил Болат Жамишев.

В целом Фонд финансирует свыше 40 благотворительных программ и проектов, направленных на решение ключевых проблем казахстанцев в сферах здравоохранения, образования, социальной поддержки, культуры и спорта. Программы Фонда реализуются во всех регионах страны с упором на сельские населенные пункты и малые города.