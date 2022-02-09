Иностранка организовала нарколабораторию в Нур-Султане

В ходе обыска дома было обнаружено и изъято 1218 штук таблеток синтетического наркотика «Экстази», два кг синтетического наркотика «Альфа-PVP», а также более 140 литров прекурсоров – веществ, используемых при производстве наркотиков. А также различное лабораторное оборудование для изготовления наркотиков в домашних условиях. Замначальника Департамента по противодействию наркопреступности МВД Аскар Мухаметкалиев,

По данным полиции, задержанные более года занимались изготовлением и сбытом путем «закладок» крупных партий наркотиков через Telegram.

Задержанными буквально на днях были осуществлены две крупные закладки мефедрона на окраине города весом 1,2 кг, которые в ходе дополнительных следственных действий были изъяты. Общий вес изъятых синтетических наркотиков составил 3 кг 840 грамм. Пресс-служба ДП Нур-Султана

Одна из задержанных является уроженкой России.