12:54 09.02.2022
Иностранка организовала нарколабораторию в Нур-Султане
Фото: пресс-служба ДП Нур-Султана
В столице Казахстана задержаны две девушки, которые наладили производство синтетических наркотиков в одном из домов коттеджного городка. Также они занимались их оптовой реализацией на территории мегаполиса, сообщает Zakon.kz.
В ходе обыска дома было обнаружено и изъято 1218 штук таблеток синтетического наркотика «Экстази», два кг синтетического наркотика «Альфа-PVP», а также более 140 литров прекурсоров – веществ, используемых при производстве наркотиков. А также различное лабораторное оборудование для изготовления наркотиков в домашних условиях. Замначальника Департамента по противодействию наркопреступности МВД Аскар Мухаметкалиев,
По данным полиции, задержанные более года занимались изготовлением и сбытом путем «закладок» крупных партий наркотиков через Telegram.
Задержанными буквально на днях были осуществлены две крупные закладки мефедрона на окраине города весом 1,2 кг, которые в ходе дополнительных следственных действий были изъяты. Общий вес изъятых синтетических наркотиков составил 3 кг 840 грамм. Пресс-служба ДП Нур-Султана
Одна из задержанных является уроженкой России.