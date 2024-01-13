Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Иностранцы организовали нарколабораторию близ Алматы

задержание Фото: КНБ РК
Департаментом КНБ по Алматы пресечена деятельность по производству и распространению синтетических наркотиков в особо крупном размере, сообщает Zakon.kz.

3 января 2024 года в арендованном частном доме близ Алматы оперативники во время изготовления наркотиков с поличным задержали двух иностранных граждан.

"В ходе обысков из незаконного оборота изъято 30 кг готовой продукции – психотропного вещества "альфа-PVP", а также более 5,5 тонны прекурсоров", – сообщили в КНБ.
вещдоки

Фото: КНБ РК

вещдоки

Фото: КНБ РК

вещдоки

Фото: КНБ РК

По имеющимся данным, наркотики предназначались для продажи в Казахстане.

Решением суда фигурантам избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Проводится досудебное расследование.

Также в начале недели семерых человек осудили от 3 до 16,5 года лишения свободы за контрабанду наркотиков из США в Казахстан.

Читайте также

92 пожара произошли за сутки в Казахстане
задержание
Полицейские с начала года задержали 58 разыскиваемых преступников
Неблагоприятные метеоусловия ожидаются в субботу в Алматы
Неблагоприятные метеоусловия ожидаются в субботу в Алматы
Мухит Турсынали
Алматы
Следите за новостями zakon.kz в:
vk
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Лера Кудрявцева ушла от мужа
Лера Кудрявцева ушла от мужа
Илья Ильин с женой обратились к казахстанцам с просьбой
Илья Ильин с женой обратились к казахстанцам с просьбой
Йемен, США, Великобритания, обстрел
Новый конфликт на Ближнем Востоке: кто такие хуситы и почему США и Англия напали на них
Строить и ремонтировать дороги в Казахстане будут по новым правилам
Строить и ремонтировать дороги в Казахстане будут по новым правилам
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: