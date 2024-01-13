Иностранцы организовали нарколабораторию близ Алматы

Департаментом КНБ по Алматы пресечена деятельность по производству и распространению синтетических наркотиков в особо крупном размере, сообщает Zakon.kz.

3 января 2024 года в арендованном частном доме близ Алматы оперативники во время изготовления наркотиков с поличным задержали двух иностранных граждан.

"В ходе обысков из незаконного оборота изъято 30 кг готовой продукции – психотропного вещества "альфа-PVP", а также более 5,5 тонны прекурсоров", – сообщили в КНБ.

Фото: КНБ РК

Фото: КНБ РК

Фото: КНБ РК

По имеющимся данным, наркотики предназначались для продажи в Казахстане.

Решением суда фигурантам избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Проводится досудебное расследование.

Также в начале недели семерых человек осудили от 3 до 16,5 года лишения свободы за контрабанду наркотиков из США в Казахстан.

