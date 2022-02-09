Ерлан Кошанов встретился со спикером парламента Узбекистана
Совет создан в соответствии с договоренностями глав государств Касым-Жомарта Токаева и Шавката Мирзиёева в рамках недавнего государственного визита президента Узбекистана в Казахстан.
Отметив исторический характер события, председатель Мажилиса подчеркнул, что создание Совета наполнит новым содержанием взаимодействие между парламентами двух стран, в том числе для законодательного обеспечения реализации всех договоренностей, достигнутых между главами двух государств.
Фото: пресс-служба Мажилиса
В ходе встречи Ерлан Кошанов вручил Нурдинжону Исмоилову орден «Достык» II степени, которым в соответствии с Указом Президента Казахстана спикер Законодательной Палаты Олий Мажилиса награжден за укрепление дружбы и сотрудничества между братскими народами.
В свою очередь Нурдинжон Исмоилов выразил благодарность за высокую оценку его вклада в развитие и укрепление казахстанско-узбекских союзнических отношений и интеграционных связей.
Фото: пресс-служба Мажилиса
Говоря о межпарламентском взаимодействии как важной составляющей казахстанско-узбекских отношений, спикер Законодательной Палаты Олий Мажилиса отметил, в частности, казахстанский опыт по закреплению на законодательном уровне института парламентской оппозиции, широкую представленность женщин, молодежи и лиц с инвалидностью в Парламенте, подчеркнув при этом возможность его дальнейшего изучения.
Председатель Законодательной Палаты Олий Мажилиса подчеркнул, что активизация межпарламентского диалога будет напрямую служить поступательному наращиванию потенциала политического, экономического и культурно-гуманитарного взаимодействия, укреплению традиционных уз дружбы между народами двух стран.