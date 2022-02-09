Ерлан Кошанов встретился со спикером парламента Узбекистана

Совет создан в соответствии с договоренностями глав государств Касым-Жомарта Токаева и Шавката Мирзиёева в рамках недавнего государственного визита президента Узбекистана в Казахстан.

Отметив исторический характер события, председатель Мажилиса подчеркнул, что создание Совета наполнит новым содержанием взаимодействие между парламентами двух стран, в том числе для законодательного обеспечения реализации всех договоренностей, достигнутых между главами двух государств.

Фото: пресс-служба Мажилиса

В ходе встречи Ерлан Кошанов вручил Нурдинжону Исмоилову орден «Достык» II степени, которым в соответствии с Указом Президента Казахстана спикер Законодательной Палаты Олий Мажилиса награжден за укрепление дружбы и сотрудничества между братскими народами.

В разговоре о дальнейшем укреплении и развитии стратегического партнерства спикер Мажилиса отметил, что за 30 лет установления дипломатических отношений между странами заложена прочная основа для стабильного развития сотрудничества во всех сферах.

В свою очередь Нурдинжон Исмоилов выразил благодарность за высокую оценку его вклада в развитие и укрепление казахстанско-узбекских союзнических отношений и интеграционных связей.

Фото: пресс-служба Мажилиса

Говоря о межпарламентском взаимодействии как важной составляющей казахстанско-узбекских отношений, спикер Законодательной Палаты Олий Мажилиса отметил, в частности, казахстанский опыт по закреплению на законодательном уровне института парламентской оппозиции, широкую представленность женщин, молодежи и лиц с инвалидностью в Парламенте, подчеркнув при этом возможность его дальнейшего изучения.

Председатель Законодательной Палаты Олий Мажилиса подчеркнул, что активизация межпарламентского диалога будет напрямую служить поступательному наращиванию потенциала политического, экономического и культурно-гуманитарного взаимодействия, укреплению традиционных уз дружбы между народами двух стран.