Ход реализации казахско-узбекских проектов обсудили спикеры палат парламентов

Председатель Мажилиса Парламента Казахстана Ерлан Кошанов и спикер законодательной палаты Олий Мажлиса Узбекистана Нуриддин Исмоилов обсудили ход реализации договоренностей по расширению двустороннего сотрудничества и развитию межпарламентских отношений, сообщает Zakon.kz.

Открывая заседание, председатель Мажилиса подчеркнул, что в последние годы между Казахстаном и Узбекистаном состоялся целый ряд взаимных визитов на высшем уровне и подписаны исторические документы – Договор о союзнических отношениях, Договор о демаркации государственной границы, Программа стратегического партнерства на 2024-2034 годы.

"Благодаря политической воле и мудрости президентов наших стран казахско-узбекские отношения достигли беспрецедентно высокого уровня. Сформирована прочная договорно-правовая база из более 100 соглашений, охватывающих весь спектр наших отношений. Заложены институциональные основы нового формата сотрудничества. Президенты определили приоритетные направления взаимодействия, поставили конкретные задачи по их продвижению", – заявил Ерлан Кошанов.

Фото: Ж. Жумабекова

Он отметил, что и парламентское взаимодействие между двумя странами приобретает системный характер и наполняется предметным содержанием, в том числе на многосторонних площадках. Среди реализованных инициатив – запуск Межпарламентского форума государств Центральной Азии, мероприятия Диалога женщин Центральной Азии, а также успешное проведение заседания 150-й Ассамблеи Межпарламентского союза в Ташкенте.

В свою очередь Нуриддин Исмоилов подчеркнул, что межпарламентский диалог приобретает важное значение как фактор укрепления доверия между странами и способствует выполнению стратегических договоренностей глав государств.

"Формат Совета межпарламентского сотрудничества имеет системную и высокую практическую значимость. Мы убеждены, что парламентский диалог должен не просто сопровождать, но и усиливать межгосударственное сотрудничество, содействуя продвижению совместных инициатив в экономике, социальной сфере, образовании и гуманитарной области", – заявил спикер Законодательной палаты Олий Мажлиса.

Фото: Ж. Жумабекова

Главными темами Второго заседания Совета стали перспективы сотрудничества по таким направлениям, как экономика, информационные технологии и искусственный интеллект, а также проекты в культурно-гуманитарной и туристической сферах.

Стороны отметили прогресс в реализации договоренностей между лидерами двух стран по расширению партнерства в торгово-экономической и аграрной сферах, сохранению высокой динамики взаимодействия в области культуры и образования, совместном решении проблемных вопросов экологии, энергетики и водных ресурсов.

Спикер Мажилиса акцентировал внимание на приоритетных пунктах повестки. Среди них – задача по наращиванию двустороннего товарооборота между Казахстаном и Узбекистаном до 10 млрд долларов к 2030 году. Парламентарии обсудили законодательные меры, необходимые для скорейшей реализации поставленной задачи.

"Сегодня Казахстан входит в "тройку" крупнейших торговых партнеров Узбекистана с ежегодным товарооборотом в 4 млрд долларов. Драйвером нашего взаимовыгодного сотрудничества в последние годы стали промышленная кооперация, автомобилестроение, сельское хозяйство, логистика", – заявил Ерлан Кошанов.

Фото: Ж. Жумабекова

В ходе заседания депутаты обсудили также вопросы реализации договоренностей на высшем уровне по трем ключевым транспортно-логистическим проектам: строительству железнодорожной линии Дарбаза – Мактаарал, созданию Многофункционального центра логистики в Ташкентской области, а также строительству железной и автомобильной дорог Кызылорда – Учкудук.

Кроме того, делегации Законодательной палаты Олий Мажлиса были презентованы промышленные проекты, реализованные в рамках исполнения поручений президентов Казахстана и Узбекистана. Среди них ряд совместных предприятий: автомобильный завод в Костанайской области, производство бытовой техники в Карагандинской области и выпуск медицинских изделий в Шымкенте. Также гостям продемонстрировали Alatau City – инновационный город и глобальный туристический центр на "Новом Шелковом пути" близ Алматы. Введение первой очереди проекта запланировано на 2030 год. Alatau City должен стать точкой роста в регионе, обеспечив создание новых производств и рабочих мест.

Фото: Ж. Жумабекова

В программе визита также запланировано посещение платформы для развития высокотехнологичных проектов и стартапов Farabi HUB на базе Казахского национального университета им. аль-Фараби и культурных объектов Алматы.

Справочно: Решение о создании Совета межпарламентского сотрудничества между Мажилисом Парламента Республики Казахстан и Законодательной палатой Олий Мажлиса Республики Узбекистан было принято в ходе государственного визита президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Астану в декабре 2021 года. Первое его заседание состоялось в Ташкенте в октябре 2023 года. Совет является совместным рабочим органом, деятельность которого направлена на оказание содействия и законодательного обеспечения реализации договоренностей, достигнутых между главами двух государств.