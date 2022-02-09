15:36 09.02.2022
Есть угроза взрыва: тушение крупного пожара в Щучинске показал спасатель
Фото: пресс-служба МЧС РК
6 февраля в Щучинске произошел крупный пожар. В огне были уничтожены шесть автомашин марки «Газель», сообщает Zakon.kz.
В пресс-службе Департамента по чрезвычайным ситуациям Акмолинской области уточнили, что огонь охватил гараж модульного типа.
Здание состоит из четырех металлических контейнеров под общей крышей площадью 290 квадратных метров. В результате пожара огнем уничтожено шесть автомобилей марки «Газель». Жертв и пострадавших нет. Причина пожара устанавливается. Пресс-служба ДЧС Акмолинской области
В МЧС предоставили видео тушения пожара.