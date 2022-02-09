15:44 09.02.2022
Нетрезвый пассажир напал на сотрудницу алматинского аэропорта
Фото: pixabay
На сотрудницу Международного аэропорта Алматы напал нетрезвый пассажир. В Департаменте полиции на транспорте сообщили, что по данному факту начато досудебное расследование, передает Zakon.kz.
В отношении правонарушителя, устроившего скандал и оскорбившего сотрудницу аэропорта Алматы, сотрудниками Линейного отдела полиции в аэропорту начато досудебное расследование по ст. 293 ч. 1 УК РК («Хулиганство»).Пресс-служба ДП на транспорте
Вместе с тем мужчина оштрафован по ст. 440 КоАП РК («Распитие алкогольных напитков или появление в общественных местах в состоянии опьянения») и по ст. 441 КоАП РК («Нарушение запрета потребления табачных изделий в местах, в которых законодательством РК он установлен»).
Согласно заключению медицинского освидетельствования, 40-летний пассажир находился в состоянии алкогольного опьянения легкой степени.Пресс-служба ДП на транспорте
Как писали СМИ, нетрезвый мужчина грубо вел себя по отношению к старшему инспектору авиационной безопасности и угрожал ей.