Нетрезвый пассажир напал на сотрудницу алматинского аэропорта

В отношении правонарушителя, устроившего скандал и оскорбившего сотрудницу аэропорта Алматы, сотрудниками Линейного отдела полиции в аэропорту начато досудебное расследование по ст. 293 ч. 1 УК РК («Хулиганство»). Пресс-служба ДП на транспорте

Вместе с тем мужчина оштрафован по ст. 440 КоАП РК («Распитие алкогольных напитков или появление в общественных местах в состоянии опьянения») и по ст. 441 КоАП РК («Нарушение запрета потребления табачных изделий в местах, в которых законодательством РК он установлен»).

Согласно заключению медицинского освидетельствования, 40-летний пассажир находился в состоянии алкогольного опьянения легкой степени. Пресс-служба ДП на транспорте

Как писали СМИ, нетрезвый мужчина грубо вел себя по отношению к старшему инспектору авиационной безопасности и угрожал ей.