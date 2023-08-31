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Понравилась девушка: пассажир объяснил, зачем "заминировал" аэропорт Астаны

Понравилась девушка: пассажир объяснил, зачем "заминировал" аэропорт Астаны Фото: Zakon.kz
Пассажир, летевший из международного аэропорта Астаны по маршруту Астана –Алматы, при регистрации сообщил, что у него есть бомба, сообщает Zakon.kz.

По данным пресс-службы воздушной гавани, в аэропорту объявили тревогу и сотрудникам пришлось срочно осмотреть объект.

Однако ни одного взрывчатого вещества на территории объекта не было.

Пассажира сняли с рейса и передали сотрудникам Линейного отдела полиции. Сейчас в отношении его возбуждено уголовное дело по статье 273 УК РК.

"Пассажир, предоставивший ложную информацию о взрывчатке, сообщил в своем комментарии, что ему "понравилась девушка, и он хотел пошутить над ней". Однако авиационная безопасность – это тема, над которой нельзя шутить".Руководитель PR службы АО "Международный аэропорт Нурсултан Назарбаев" Тойгуль Жубанисова

Примечательно, что с начала года в Международном аэропорту Астаны зарегистрировано 30 случаев ложной информации о взрывчатых веществах.

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