Понравилась девушка: пассажир объяснил, зачем "заминировал" аэропорт Астаны

Пассажир, летевший из международного аэропорта Астаны по маршруту Астана –Алматы, при регистрации сообщил, что у него есть бомба, сообщает Zakon.kz.

По данным пресс-службы воздушной гавани, в аэропорту объявили тревогу и сотрудникам пришлось срочно осмотреть объект.

Однако ни одного взрывчатого вещества на территории объекта не было.

Пассажира сняли с рейса и передали сотрудникам Линейного отдела полиции. Сейчас в отношении его возбуждено уголовное дело по статье 273 УК РК.

"Пассажир, предоставивший ложную информацию о взрывчатке, сообщил в своем комментарии, что ему "понравилась девушка, и он хотел пошутить над ней". Однако авиационная безопасность – это тема, над которой нельзя шутить". Руководитель PR службы АО "Международный аэропорт Нурсултан Назарбаев" Тойгуль Жубанисова

Примечательно, что с начала года в Международном аэропорту Астаны зарегистрировано 30 случаев ложной информации о взрывчатых веществах.

Материал по теме Аэропорт Астаны вновь обратился к пассажирам

2 августа 2023 года в аэропорту Астаны опоздавшая на рейс женщина устроила скандал. Требуя пропустить ее на рейс, она выражалась нецензурной бранью и напала на сотрудницу авиакомпании.