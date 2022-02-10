Опыт и молодость: смена поколений в олимпийской сборной Казахстана

Смена поколений – процесс тяжелый для любой сборной. Зимние Олимпийские игры-2022 станут переломными для команды Казахстана – после них немало атлетов, входивших в основной состав сборных по разным видам спорта, планируют в связи с возрастом завершить спортивную карьеру и уступить свое место молодым.

Ранее о скором завершении карьеры заявлял фристайлист Дмитрий Рейхерд, но не он один пополнит ряды тренеров.

Мужская сборная Казахстана по лыжным гонкам переживает смену поколений. На зимнюю Олимпиаду-2022 смогли отобраться всего два атлета – Евгений Величко и Виталий Пухкало.

Сезон-2021/22 мы практически полностью пропустили. Из-за карантинных ограничений мы не могли выехать в Европу, где в основном проходят этапы Кубка мира. Мы пробежали на Чемпионате мира и вернулись домой. Поэтому у нас так мало очков и, соответственно, квот на Олимпиаду-2022. Лыжник Евгений Величко

29-летний Виталий Пухкало пока не думает о завершении карьеры. А для 34-летнего опытного Евгения Величко Игры-2022 в Пекине – четвертая Олимпиада в карьере. В Кубке мира он с 2009 года. Будучи в сборной, Евгений видел, как была на пике и закатилась карьера Алексея Полторанина, как в команду приходили целые поколения лыжников. Выступая на Играх-2022, Евгений морально готовится стать в скором времени тренером.

На четвертой Олимпиаде выступать сложнее. Когда на первую Олимпиаду поехал, был молодой, не осознавал ничего, растерянность была. Потом уже потихоньку понимать стал, что и как. Сейчас выступаю на закате карьеры. Планирую думать о тренерской работе. Мои ровесники в большинстве своем уже завершили выступления как спортсмены. Казахстанский лыжник Евгений Величко

29-летний Виталий Пухкало на следующей Олимпиаде в 2026 году, скорее всего, тоже объявит об уходе в тренеры (ему исполнится 33 года).

Традиции лыжных гонок в Казахстане есть, и очень хорошие. Правда, их придется возрождать, о чем подробнее ранее рассказал олимпийский чемпион из Казахстана Владимир Смирнов.

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Евгений Величко планирует внести свой посильный вклад как тренер в развитие лыжных гонок и воспитание нового поколения казахстанских лыжников.

Я вижу, что происходит в сборной. Уверен, что к следующей Олимпиаде подтянется молодежь, смогут завоевать больше лицензий и быть ближе к пьедесталу. Молодежь есть. Евгений Величко

Возможно, при правильном подходе, о котором сказал Владимир Смирнов, и благодаря усилиям тренеров, в том числе новоиспеченных, в Казахстане появятся новые звезды лыжных гонок мирового уровня.

В лыжном двоеборье тоже грядет смена поколений. Хотя лидер сборной на заслуженный отдых пока не собирается.

Для казахстанского лыжного двоеборья нынешняя Олимпиада-2022 – дебютная. Историческую лицензию смог завоевать 26-летний алматинец Чингиз Ракпаров.

Фото: НОК РК/Турар Казангапов

Проведение в Казахстане зимней Азиады в 2011 году сильно вдохновило на тот момент 15-летнего Чингиза. Увидев соревнования в прыжках с трамплина и современный трамплин в Алматы, он поставил себе цель – выступать в этом виде спорта.

Изначально я пришел в 16 лет в прыжки на лыжах с трамплина, занимался только ими несколько лет и на беговые лыжи вообще не вставал. Я видел, какие в Алматы проводятся шикарные комплексные соревнования – Азиатские игры, и решил выбрать прыжки. Чингиз Ракпаров

Ровно через год после Азиады в Алматы впервые в истории Казахстана прошел этап Кубка мира пор лыжному двоеборью, куда приехали ведущие спортсмены мира в этом виде спорта.

Я тогда был волонтером, наблюдал за выступлениями топовых спортсменов из Европы, США и Японии. Я на тот момент еще занимался только прыжками и в двоеборье ничего не понимал. Чингиз Ракпаров

К 18 годам Чингиз решил попробовать себя в северном двоеборье, ему понравился этот вид спорта, в котором победитель определяется по сумме результатов в прыжках с трамплина и лыжной гонке-преследовании.

На зимней Универсаде-2017 в Алматы Чингиз уже сам выступал на соревнованиях двоеборцев и показал среди казахстанцев наивысший результат.

9 февраля 2022 года он выступил на Олимпиаде-2022 и задал ориентир для будущих поколений казахстанских двоеборцев.

У нас появилось молодое поколение ребят, им от 15 до 18 лет, они очень перспективные, и я думаю, в будущем они будут показывать высокие результаты. Чингиз Ракпаров

Казахстанская земля всегда была богата на таланты, и теперь, когда настал момент смены поколений, у молодых спортсменов не остается другого шанса, кроме как громко заявить о себе на мировой арене.