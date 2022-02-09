В Казахстане восстановились международные автогрузоперевозки

Как показывают данные Международной биржи автомобильных грузоперевозок, в 2021 году после падения годом ранее полностью восстановился объем перевозок из Казахстана.

При этом ставки на перевозки из страны изменились незначительно, а перевозки в страну существенно подорожали, особенно по направлению Россия – Казахстан.

В 2020 году количество заявок на междугородные перевозки из Казахстана магистральным транспортом сократилось по сравнению с 2019 годом на 30%, что объяснялось ковидными ограничениями и снижением деловой активности из-за локдауна. Но в 2021 году спрос восстановился – число заявок на перевозки выросло на 41%, вернувшись к уровню 2019 года.

При этом цены на перевозки в страну несколько увеличились – в 2021 году в среднем ставки выросли на 10% по сравнению с 2020 годом и на 12% – по сравнению с 2019 годом, достигнув тысячи долларов.

В целом этот рост можно назвать соответствующим общему уровню инфляции, и объясняется он преимущественно ростом издержек, в том числе удорожанием топлива. Приблизительно такая же ситуация наблюдается и внутри страны.

Отметим, что казахстанский рынок в плане динамики цен на автомобильные грузоперевозки можно назвать нетипичным – во время пандемии многие страны, в том числе в ЕАЭС и Украине, столкнулись с ростом спроса, дефицитом дальнобойщиков и, как следствие, резким ростом ставок.

По данным биржи грузоперевозок «АТИ», перевозки из Украины подорожали на 17%, из Беларуси — на 34%. В России в 2021 году ставки выросли на 20-25%, а перевозки по России с Дальнего Востока за счет роста китайского импорта подорожали почти в два раза.

Вместе с тем ситуация в других странах сказывается на перевозках в Казахстан. В прошедшем году количество заявок на перевозки сравнению с 2020 годом выросло лишь на 2%, однако ставки существенно увеличились, составив в среднем по году 2,2 тысячи долларов.

Здесь, безусловно, сказывается дефицит водителей в других странах, прежде всего в России – именно северный сосед вносит наибольший вклад в ценовое движение на рынке международных перевозок. Также сказались и очереди на китайской границе, хотя их влияние на ставки не стоит переоценивать, поскольку многие грузоотправители на этом направлении в сложившихся условиях перешли на доставку железнодорожным транспортом.

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Наблюдаются и другие тенденции в международных перевозках в Казахстан – в марте произошел ценовой всплеск, когда в разгар мирового логистического кризиса, связанного в том числе с аварией в Суэцком канале, ставки достигали 5-6 тысяч долларов за перевозку. Но к лету произошло снижение до 1,3-1,5 тысячи долларов, а затем — новый рост к ноябрю до 2-3 тысяч долларов на фоне доставок предновогодних заказов.

В целом, по мнению международных экспертов, казахстанскому рынку уже в 2022 году предстоит столкнуться с дефицитом водителей-дальнобойщиков, поскольку этот дефицит объясняется фундаментальными причинами – развитием онлайн-ритейла и сервисов внутригородской доставки, куда из-за высоких зарплат и более комфортных условий труда по всему миру переходят работавшие прежде на дальних перевозках водители.

Вместе с тем в силу некоторой обособленности рынка Казахстан должен избежать острого логистического кризиса в отличие от стран Восточной Европы, откуда дальнобойщики массово переезжают на Запад за более высокими зарплатами.