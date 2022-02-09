Синоптики рассказали, какой будет погода в Казахстане 10 февраля

На большей части территории Казахстана с прохождением атмосферных фронтальных разделов ожидается снег, лишь на юге республики – без осадков. Местами ожидаются гололед, туман, на западе, западе и юго-востоке страны усиление ветра. РГП «Казгидромет»

На западе, севере, востоке Западно-Казахстанской области ожидаются низовая метель, туман, гололед, усиление ветра 15-20 м/с.

На северо-востоке и в горных районах Жамбылской области ожидается туман, ночью на севере области – гололед.

Днем на западе, северо-западе Актюбинской области ожидается усиление ветра с низовой метелью, на востоке области – туман.

На западе, севере Атырауской, на северо-западе Мангистауской, ночью и утром на юге, севере Алматинской области ожидаются туман, гололед.

На юге Костанайской, Северо-Казахстанской, Павлодарской, на севере Восточно-Казахстанской, на севере, в центре Кызылординской, на севере, востоке Акмолинской, на западе, востоке, в центре Карагандинской, на юге, западе и в горных районах Туркестанской области ожидается туман.