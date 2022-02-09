Снег в Алматы – власти обратились к горожанам

Ранее в РГП «Казгидромет» сообщали, что снег в южной столице будет идти 9 и 10 февраля, а 11 февраля ожидается погода без осадков.

Прогноз погоды по Алматы: 9 февраля – облачно, утром и днем снег. Временами туман, гололед. Ветер 0-5 м/с. Температура воздуха ночью -4...-6°С, днем 0...-2°С. 10 февраля – облачно, ночью небольшой снег, туман, гололед. Ветер 0-5 м/с. Температура воздуха ночью -5...-7°С, днем 0...-2°С. 11 февраля – переменная облачность, без осадков. Ветер 0-5 м/с. Температура воздуха ночью -5...-7°С, днем 0...+2°С.

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Согласно прогнозу, 12 февраля в Алматы будет облачно, ожидаются осадки (дождь, снег), днем временами сильные, а также туман и гололед. Ветер северо-западный 2-7, порывы 12 м/с. Температура воздуха ночью 0...-2°С, днем 0...+2°С.

Фото: Zakon.kz

В Управлении жилищной политики Алматы сообщили, что в городе организовано дежурство 204 пескоразбрасывателей.

Фото: Zakon.kz

Всего на работах по уборке снега будут задействованы 624 единицы спецтехники и 1538 дорожных рабочих. Управление жилищной политики Алматы

Фото: Zakon.kz

В связи с ухудшением погодных условий Управление жилищной политики обратилось к автолюбителям и пешеходам с просьбой соблюдать меры предосторожности.

Фото: Zakon.kz

Водителям рекомендуем снизить скорость, увеличить дистанцию между автомобилями и избегать резких маневров, пешеходам – соблюдать меры предосторожности при движении на тротуарах из-за возможного образования гололедной пленки. Управление жилищной политики Алматы

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Новость по теме Гололед в Алматы: ДЧС просит автовладельцев и пешеходов быть внимательнее

Днем ранее в Алматы наблюдался туман. Кроме того, из-за гололеда в городе произошло около 30 ДТП.