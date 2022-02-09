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15:19 09.02.2022

Снег в Алматы – власти обратились к горожанам

алматы, снегопад, фоторепортаж Фото: Zakon.kz
В Алматы с полудня начался снегопад. В связи с этим власти мегаполиса обратились к автолюбителям и пешеходам с просьбой соблюдать меры предосторожности, передает Zakon.kz.

Ранее в РГП «Казгидромет» сообщали, что снег в южной столице будет идти 9 и 10 февраля, а 11 февраля ожидается погода без осадков.

Прогноз погоды по Алматы:

9 февраля – облачно, утром и днем снег. Временами туман, гололед. Ветер 0-5 м/с. Температура воздуха ночью -4...-6°С, днем 0...-2°С.

10 февраля – облачно, ночью небольшой снег, туман, гололед. Ветер 0-5 м/с. Температура воздуха ночью -5...-7°С, днем 0...-2°С.

11 февраля – переменная облачность, без осадков. Ветер 0-5 м/с. Температура воздуха ночью -5...-7°С, днем 0...+2°С.

алматы, снегопад, фоторепортаж

Фото: Zakon.kz

алматы, снегопад, фоторепортаж

Фото: Zakon.kz

Согласно прогнозу, 12 февраля в Алматы будет облачно, ожидаются осадки (дождь, снег), днем временами сильные, а также туман и гололед. Ветер северо-западный 2-7, порывы 12 м/с. Температура воздуха ночью 0...-2°С, днем 0...+2°С.

алматы, снегопад, фоторепортаж

Фото: Zakon.kz

В Управлении жилищной политики Алматы сообщили, что в городе организовано дежурство 204 пескоразбрасывателей.

алматы, снегопад, фоторепортаж

Фото: Zakon.kz

Всего на работах по уборке снега будут задействованы 624 единицы спецтехники и 1538 дорожных рабочих.Управление жилищной политики Алматы

алматы, снегопад, фоторепортаж

Фото: Zakon.kz

В связи с ухудшением погодных условий Управление жилищной политики обратилось к автолюбителям и пешеходам с просьбой соблюдать меры предосторожности.

алматы, снегопад, фоторепортаж

Фото: Zakon.kz

Водителям рекомендуем снизить скорость, увеличить дистанцию между автомобилями и избегать резких маневров, пешеходам – соблюдать меры предосторожности при движении на тротуарах из-за возможного образования гололедной пленки.Управление жилищной политики Алматы

алматы, снегопад, фоторепортаж

Фото: Zakon.kz

алматы, снегопад, фоторепортаж

Фото: Zakon.kz

алматы, снегопад, фоторепортаж

Фото: Zakon.kz

алматы, снегопад, фоторепортаж

Фото: Zakon.kz

алматы, снегопад, фоторепортаж

Фото: Zakon.kz

алматы, снегопад, фоторепортаж

Фото: Zakon.kz

алматы, снегопад, фоторепортаж

Фото: Zakon.kz

алматы, снегопад, фоторепортаж

Фото: Zakon.kz

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