В Казахстане изменят порядок приема на службу в правоохранительные органы

По его словам, в первую очередь будет оптимизирован порядок приема на службу.

По конкурсу, в основном в старшие начальствующие составы, назначаются лица, имеющие достаточный опыт, нет особой необходимости их стажировать. Поэтому законопроект предлагает отменить стажировку для кандидатов, назначаемых по конкурсу. Специальная проверка будет проходить после конкурса. Вне конкурса принимали начальники областных правоохранительных органов, теперь будут принимать только руководители центрального органа. Заместитель Генерального прокурора РК Асет Чиндалиев

Он сообщил, что также будут ужесточены требования к приему. Теперь для поступления на службу потребуется стаж три года, а те, кто был рядовым солдатом в армии, будут приниматься только на общих основаниях.

Сотрудники, работающие в силовых органах, могут быть приняты путем перевода на правоохранительную службу. Сегодня они принимаются после прохождения специального обследования, военно-врачебной комиссии, полиграфа, тестирования. Теперь эти требования будут отменены. Асет Чиндалиев

Кроме того, в ведомственную академию планируют привлекать известных ученых и специалистов с большим опытом работы. Сейчас, чтобы стать преподавателем в академии, нужно соответствовать всем предъявляемым к кандидату требованиям.

К примеру, на прием в правоохранительные органы наложены возрастные ограничения, особые требования к здоровью. Указанные лица по этим требованиям не проходят. А что касается трудового договора, то их не могут обеспечить достойной заработной платой. По новым поправкам предлагается принимать их без каких-либо условий, решение останется за первым руководителем центрального органа.

Поправки касаются и социального блока. Теперь работники, имеющие 20 или 10 лет стажа и ребенка-инвалида, смогут бесплатно приватизировать жилье, полученное из госфонда.

Также предлагаем выплачивать компенсацию семьям умерших, которые болели и находились на службе. Существует также норма, запрещающая выселять семью умершего работника из дома, в котором она проживает. Ряд сотрудников, ранее служивших в органах внутренних дел, получат право выхода на пенсию по выслуге лет. Асет Чиндалиев

Законопроект был внесен в Мажилис летом 2021 года. В связи с январскими событиями депутаты предложили ряд изменений в направлении усиления социальной защиты работников, в частности, укрепление воспитательной, психологической, идеологической работы. Кроме того, есть вопросы по индексации зарплат работников правоохранительных органов.