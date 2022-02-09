Казахстанец Адиль Галиахметов попал в финал Олимпиады

В соревнованиях на 1500 метров у мужчин были заявлены два казахстанца – Денис Никиша и Адиль Галиахметов.

В четвертьфинале жребий определил их в один забег, но в следующую стадию сумел пройти только Адиль. Никиша на одном из виражей упал. Здесь важно отметить, что 1500 метров для Дениса – дистанция не профильная.

В полуфинальном забеге для прохождения в главный финал казахстанцу необходимо было занять как минимум второе место из семи в своем забеге, либо быть самым быстрым среди обладателей третьих мест в трех полуфинальных забегах.

Спортсмены начали ровно, в какой-то момент казахстанец выбился в лидеры. Но чем ближе финиш, тем сильнее накалялась обстановка. Соперники один за другим падали.

В одном из таких инцидентов пострадал Адиль Галиахметов – он не упал, но его руками оттеснил в центр круга китайский спортсмен. После такого случая казахстанец отстал.

Окончательные результаты зависели от судей. После просмотра видеозаписи они решили наказать китайца и пропустить Адиля Галиахметова в главный финал!

Финалы состоятся в 19:30 по времени Нур-Султана.