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Спорт

Адиль Галиахметов вышел в финал чемпионата мира по шорт-треку

Адиль Галиахметов, шорт-трек,, фото - Новости Zakon.kz от 16.03.2025 13:28 Фото: olympic.kz
Представитель команды Казахстана по шорт-треку Адиль Галиахметов пробился в финал чемпионата мира по шорт-треку в Пекине (Китай), сообщает Zakon.kz.

Теперь казахстанец поборется за награду на дистанции 1000 метров.

В полуфинале Галиахметов финишировал на первом месте, выиграв у олимпийского чемпиона из Канады Стивена Дюбуа.

15 марта 2025 года казахстанец Денис Никиша второй раз стал серебряным призером чемпионата мира по шорт-треку, который проходит в Пекине. 

Андрей Дюсупов
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