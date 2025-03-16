Адиль Галиахметов вышел в финал чемпионата мира по шорт-треку
Фото: olympic.kz
Представитель команды Казахстана по шорт-треку Адиль Галиахметов пробился в финал чемпионата мира по шорт-треку в Пекине (Китай), сообщает Zakon.kz.
Теперь казахстанец поборется за награду на дистанции 1000 метров.
В полуфинале Галиахметов финишировал на первом месте, выиграв у олимпийского чемпиона из Канады Стивена Дюбуа.
15 марта 2025 года казахстанец Денис Никиша второй раз стал серебряным призером чемпионата мира по шорт-треку, который проходит в Пекине.
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