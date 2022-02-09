Проблемы молодежи обсудили в Туркестанской области
В мероприятии принял участие заместитель акима Туркестанской области Сакен Калкаманов. Он отметил важность таких встреч в налаживании общественного диалога. По примеру работы дискуссионного клуба «Парасат», начавшейся Сайрамском районе, встречи продолжат во всех городах и районах области.
В заседании также участвовал первый заместитель председателя Туркестанского областного филиала партии Nur Otan Бейсенбай Тажибаев и члены фракции.
Фото: пресс-служба акима Туркестанской области
Депутат Сайрамского районного маслихата Мухиддин Сиддиков озвучил актуальные вопросы Карабулакского сельского округа.
Аким Сайрамского района Уласбек Садибеков отметил, что ответственность за воспитание молодежи несет каждый гражданин нашей страны.
Фото: пресс-служба акима Туркестанской области
В состав дискуссионного клуба «Парасат» вошли 43 человека из числа жителей Сайрамского района, общественных активистов, представителей НПО, политических партий и СМИ, депутатов и молодежи.
В повестке дня заседаний клуба принимают участие руководители местных правоохранительных органов. На следующем заседании дискуссионного клуба «Парасат» обсудят незаконные действия финпирамид и учреждений оперативного финансирования.