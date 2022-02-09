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19:13 09.02.2022

Проблемы молодежи обсудили в Туркестанской области

Туркестанская область молодежь Фото: пресс-служба Туркестанской области
В селе Карабулак Сайрамского района Туркестанской области состоялось VI очередное заседание дискуссионного клуба «Парасат», где обсудили пути решения пробелов в воспитании молодежи и актуальные вопросы Карабулакского сельского округа, сообщает Zakon.kz.

В мероприятии принял участие заместитель акима Туркестанской области Сакен Калкаманов. Он отметил важность таких встреч в налаживании общественного диалога. По примеру работы дискуссионного клуба «Парасат», начавшейся Сайрамском районе, встречи продолжат во всех городах и районах области.

В заседании также участвовал первый заместитель председателя Туркестанского областного филиала партии Nur Otan Бейсенбай Тажибаев и члены фракции.

Молодежь Туркестанской области

Фото: пресс-служба акима Туркестанской области

Руководитель Сайрамского районного «Молодежного ресурсного центра» Ж. Хамраев выступил с докладом на тему «Роль молодежи в обществе, преемственность поколений и влияние представителей старшего поколения» и обратился к молодежи с призывом любить свою страну, и верно ей служить.

Депутат Сайрамского районного маслихата Мухиддин Сиддиков озвучил актуальные вопросы Карабулакского сельского округа.

Аким Сайрамского района Уласбек Садибеков отметил, что ответственность за воспитание молодежи несет каждый гражданин нашей страны.

Молодежь Туркестанской области

Фото: пресс-служба акима Туркестанской области

Основная цель дискуссионного клуба «Парасат» – открытое обсуждение проблем общества, обеспечение конструктивного диалога между представителями политических партий, НПО и госорганов.

В состав дискуссионного клуба «Парасат» вошли 43 человека из числа жителей Сайрамского района, общественных активистов, представителей НПО, политических партий и СМИ, депутатов и молодежи.

В повестке дня заседаний клуба принимают участие руководители местных правоохранительных органов. На следующем заседании дискуссионного клуба «Парасат» обсудят незаконные действия финпирамид и учреждений оперативного финансирования.

Данияр Кунафин
Туркестанская область
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