Проблемы молодежи обсудили в Туркестанской области

В мероприятии принял участие заместитель акима Туркестанской области Сакен Калкаманов. Он отметил важность таких встреч в налаживании общественного диалога. По примеру работы дискуссионного клуба «Парасат», начавшейся Сайрамском районе, встречи продолжат во всех городах и районах области.

В заседании также участвовал первый заместитель председателя Туркестанского областного филиала партии Nur Otan Бейсенбай Тажибаев и члены фракции.

Фото: пресс-служба акима Туркестанской области

Руководитель Сайрамского районного «Молодежного ресурсного центра» Ж. Хамраев выступил с докладом на тему «Роль молодежи в обществе, преемственность поколений и влияние представителей старшего поколения» и обратился к молодежи с призывом любить свою страну, и верно ей служить.

Депутат Сайрамского районного маслихата Мухиддин Сиддиков озвучил актуальные вопросы Карабулакского сельского округа.

Аким Сайрамского района Уласбек Садибеков отметил, что ответственность за воспитание молодежи несет каждый гражданин нашей страны.

Фото: пресс-служба акима Туркестанской области

Основная цель дискуссионного клуба «Парасат» – открытое обсуждение проблем общества, обеспечение конструктивного диалога между представителями политических партий, НПО и госорганов.

В состав дискуссионного клуба «Парасат» вошли 43 человека из числа жителей Сайрамского района, общественных активистов, представителей НПО, политических партий и СМИ, депутатов и молодежи.

В повестке дня заседаний клуба принимают участие руководители местных правоохранительных органов. На следующем заседании дискуссионного клуба «Парасат» обсудят незаконные действия финпирамид и учреждений оперативного финансирования.