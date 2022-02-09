Адиль Галиахметов финишировал восьмым на Олимпиаде-2022

Из-за инцидента в полуфинале в главном финале выступили сразу 10 человек вместо положенных семи. Среди них был казахстанец Адиль Галиахметов.

Каждый из стартовавших – реальный претендент на медаль, тем более что при таком количестве участников в одном забеге возможны любые неожиданности.

Перед заходом на лед Адиль прочитал молитву, а во время финального представления улыбался и выглядел уверенным.

Забег начался с перестроений в попытке занять более выгодную позицию. За девять кругов до финиша Адиль выбрался вперед группы. После – немного спрятался в середину.

К сожалению, ближе к финишу казахстанец не смог переложиться в группу лидеров, попал в так называемый отвал и занял 8-е место.