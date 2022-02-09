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16:28 09.02.2022

Адиль Галиахметов финишировал восьмым на Олимпиаде-2022

Шорт-трек на Зимней Олимпиаде-2022 Фото: НОК РК/Владислав Семенов
В Пекине завершились олимпийские соревнования в шорт-треке на дистанции 1500 метров. Казахстанец Адиль Галиахметов не смог попасть в группу лидеров, передает Zakon.kz.

Из-за инцидента в полуфинале в главном финале выступили сразу 10 человек вместо положенных семи. Среди них был казахстанец Адиль Галиахметов.

Каждый из стартовавших – реальный претендент на медаль, тем более что при таком количестве участников в одном забеге возможны любые неожиданности.

Перед заходом на лед Адиль прочитал молитву, а во время финального представления улыбался и выглядел уверенным.

Забег начался с перестроений в попытке занять более выгодную позицию. За девять кругов до финиша Адиль выбрался вперед группы. После – немного спрятался в середину.

К сожалению, ближе к финишу казахстанец не смог переложиться в группу лидеров, попал в так называемый отвал и занял 8-е место.

Альберт Ахметов
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