16:28 09.02.2022
Адиль Галиахметов финишировал восьмым на Олимпиаде-2022
Фото: НОК РК/Владислав Семенов
В Пекине завершились олимпийские соревнования в шорт-треке на дистанции 1500 метров. Казахстанец Адиль Галиахметов не смог попасть в группу лидеров, передает Zakon.kz.
Из-за инцидента в полуфинале в главном финале выступили сразу 10 человек вместо положенных семи. Среди них был казахстанец Адиль Галиахметов.
Каждый из стартовавших – реальный претендент на медаль, тем более что при таком количестве участников в одном забеге возможны любые неожиданности.
Перед заходом на лед Адиль прочитал молитву, а во время финального представления улыбался и выглядел уверенным.
Забег начался с перестроений в попытке занять более выгодную позицию. За девять кругов до финиша Адиль выбрался вперед группы. После – немного спрятался в середину.
К сожалению, ближе к финишу казахстанец не смог переложиться в группу лидеров, попал в так называемый отвал и занял 8-е место.