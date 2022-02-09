Плюсы строительства АЭС в Казахстане назвал Марат Шибутов

Член Общественного совета города Алматы Марат Шибутов перечислил в Facebook аргументы в пользу строительства АЭС в Казахстане и преимущества такого проекта.

По его словам, в Казахстане есть энергодефицит как из-за роста потребления, так и из-за засухи и аварий. К 2030 году плановый дефицит в 2000-2700 МВт будет наблюдаться на юге страны. А в ближайшие несколько лет Казахстан будет закупать 1000-2000 МВт энергии в России.

У нас большой износ оборудования – аварии будут все чаще. Из новых электростанций построены только Мойнакская ГЭС и несколько газовых электростанций. Все они дают высокие тарифы. Угольные электростанции мы будем теперь строить с большими трудностями – на них не дадут кредиты после климатического саммита в Глазго и специального соглашения по ограничению использования угля. Марат Шибутов

Эксперт также высказался об удорожании газа и сокращении его объемов. В пример он привел Узбекистан, который отказывается от экспорта. Казахстан может приобретать туркменский газ, однако, по словам Шибутова, все объемы выкупил Китай.

Возобновляемая энергетика страшно дорогая – тарифы на поддержку в декабре были на севере 65 тенге, а на юге - 35 тенге за кВт/час. Для сравнения, угольная электростанция дает предельный тариф 5,9 тенге за кВт/час. Марат Шибутов

Он также напомнил об обязательствах Казахстана по снижению выбросов парниковых газов, и на казахстанскую продукцию будет действовать углеродный налог Евросоюза.

Марат Шибутов отметил, что у Казахстана есть уникальные преимущества, которых нет у многих стран с АЭС, и которые строят сейчас АЭС.

Среди преимуществ – четыре действующих и один остановленный научно-исследовательский реактор, один выводимый из эксплуатации энергетический реактор.

На всех работают наши люди, проводятся исследования и в целом есть основы для подготовки персонала. Ни на одном объекте не было аварий – хотя срок эксплуатации их доходит до 60 лет. Марат Шибутов

Эксперт отметил, что Казахстан занимает первое место по мировой добыче урана – 42%. Практически столько же уран составляет в энергетических запасах полезных ископаемых.

Есть завод по производству топливных таблеток и сборок, что вместе с добычей существенно сокращает стоимость топлива. Есть доля в производствах по обогащению урана – в российском УЭХК. Это опять же удешевляет топливо. Марат Шибутов

Он напомнил, что Казахстан пытался трижды построить АЭС. В 1999 и 2006 годах обсуждение строительства дошло до стадии ТЭО, в 2014 году были собраны предложения от поставщиков.

Марат Шибутов спрогнозировал, что если решение о строительстве АЭС не будет принято сейчас, то в будущем страна столкнется с энергодефицитом, веерными отключениями. Вследствие этого – отсутствие инвестиций, перенос производств и безработица, которые постоянно испытывают Кыргызстан и Таджикистан.