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Общество

Токаев поддержал строительство второй АЭС в Казахстане

АЭС, атомная электростанция, производство электроэнергии, атомная промышленность , фото - Новости Zakon.kz от 28.01.2025 13:00 Фото: pixabay
Глава государства Касым-Жомарт Токаев на расширенном заседании правительства 28 января 2025 года высказался о развитии ядерной энергетики в Казахстане, сообщает Zakon.kz.

Президент отметил, что на фоне растущего энергодефицита следует ускорить строительство первой АЭС и, в целом, приступить к созданию в стране ядерного кластера.

"Это важная задача для обеспечения прогресса нашей страны. Поручаю правительству совместно с "Самрук-Қазына" разработать долгосрочные планы развития атомной отрасли. Нам нужно конкретное видение. На основе всестороннего анализа следует определить наиболее подходящие места для возведения будущих АЭС, а также современные и безопасные технологии. Ожидаю от правительства и Парламента предложений, касающихся места строительства второй атомной станции", – отметил Касым-Жомарт Токаев.

Он при этом подчеркнул, что Казахстану нужна ядерная энергия, так как без этого поступательное развитие страны окажется под вопросом.

"Энергия – это двигающая сила всей экономики. Безусловно, только обеспечив все регионы энергией, мы сможем привести их к процветанию и повысить уровень жизни населения", – пояснил Касым-Жомарт Токаев.

Ранее премьер-министр Олжас Бекетенов заявил, что в ближайшее время будут заключены необходимые соглашения по строительству первой АЭС.

Мадина Мамырханова
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