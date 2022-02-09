20:08 09.02.2022
Адиль Галиахметов объяснил 8-е место в финале Олимпиады-2022
Фото: НОК РК/Владислав Семенов
Казахстанец Адиль Галиахметов дал первый комментарий после финиша на дистанции 1500 метров в шорт-треке. Спортсмен занял 8-е место в финале, передает Zakon.kz.
Занявший 8-е место Адиль Галиахметов отметил, что это – высокий результат.
Очень рад, что вышел в финал, потому что для меня это первая Олимпиада в карьере, и сразу попал в финал. Думаю, что в следующих соревнованиях после Олимпиады буду показывать стабильно высокие результаты. Для меня это большой сдвиг, потому что в этом сезоне я попадал в финал на этапе Кубка мира и теперь на Олимпиаде. Адиль Галиахметов
Все соперники у казахстанца – звезды шорт-трека.
Все соперники – знаменитые, Семен Елистратов – один из моих кумиров, я на старте карьеры и не думал, что с ним буду соревноваться и тренироваться. Все соперники выдающиеся, очень опытные. На этой Олимпиаде мы получили хороший опыт выхода в финал, это заслуга не только моя, но и тренеров. Большое спасибо тренерскому штабу и докторам, психологам.Адиль Галиахметов